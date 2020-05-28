Энергетика
Lenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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«Газпрому» предрекли потерю 1,5 трлн рублей из-за проблем с «Силой Сибири»
Московский Комсомолец04:54
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Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Политика
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Piter.tv 01:42
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 06:20
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 26 мая в 02:08
Общество
Собянин: «прогулочный режим» в Москве вводится в порядке эксперимента
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "прогулочный режим" в столице с 1 по 14 июня будет введен в порядке эксперимента.
Газета.Ru вчера в 13:06
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости вчера в 06:38
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 26 мая в 16:42
Кино
Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена
Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
Культуромания 05:09
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Политика
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.
Известия 06:55
Общество
Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.
РБК 06:20
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
Кино
Джош Гэд собрал вместе актеров из «Властелина колец» для нового шоу
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 14:08 — REGNUM Голливудских звезд из фэнтезийной саги «Властелин колец» собрал для своего онлайн-шоу Reunited Apart американский актер Джош Гэд.
REGNUM 07:08
Здоровье
В Ингушетию и Забайкалье прибыли врачи из столицы
В Ингушетию и Забайкальский край для борьбы с коронавирусом прилетели врачи из российской столицы, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06:41
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Музыка
Специальный концерт «Евровидения-2020» собрал 73 миллиона зрителей
Popcornnews.ru 05:36
Космос
Гигантские алмазы. Ученые раскрыли тайну астероидов, которым миллиарды лет
Ученые раскрыли тайну астероидов, которым миллиарды лет Ученые обнаружили, что оба астероида напоминают ромбы или алмазы.
ГТРК Южный Урал 26 мая в 11:23
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Здоровье
Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Спешка с массовым применением вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов.
Новые Ведомости 05:39
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Общество
Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX
Телеканал RTVI 03:42
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Политика
Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса
Государства-апологеты санкционного языка индифферентно отнеслись к инициативам о снятии санкций с России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл ревнует принца Гарри к певице Адель
Меган Маркл ревнует принца Гарри к певице Адель Принц Гарри стал много времени проводить с певицей Адель.
Экспресс газета 01:50