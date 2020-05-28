В 2014 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично участвовали в переговорах о заключении долгосрочного контракта на поставку газа, а в декабре 2019 года оба лидера следили за запуском проекта "Сила Сибири".

с чего всё началось

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».

Энергетика «Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ "Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. 87

Игры Геймплей новой The Last of Us показали на видео Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США. 37

Гаджеты Отменённый смартфон Google Pixel 4a XL красуется на рендерах Изначально предполагалось, что у этого устройства будет собрат в виде модели Pixel 4a XL, однако, если верить слухам, выпуск старшей модификации отменён.

Энергетика Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти "Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. 4

Экономика Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. 724

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,1K

Происшествия В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими Прибывший на место происшествия адвокат, «спровоцировал конфликт и нанес лбом удар в голову сотруднику полиции».

Общество Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. 2K

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3K

Общество Какие ограничения сняты в Подмосковье Что заработает С какого числа Непродовольственная торговля, бытовые услуги площадью до 400 м 01.06.2020 МФЦ (прием физлиц) 01.06.2020 Парки 29.05.2020 Библиотеки на выдачу книг на дом. 23

Общество Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,6K

Шоу-бизнес Джастин Бибер призвал к миру на фоне русского матерного слова Именно поэтому очень важно, что знаменитости мирового масштаба, имеющие поклонников во всем мире, говорят на тему искоренения расизма и призывают общественность к миру.

Общество В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38 Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 197

Общество В Псковской области разрешат детям гулять без родителей Власти Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу разрешат детям гулять без сопровождения родителей, но не больше, чем по двое, сообщил губернатор Михаил Ведерников. 4

Общество Минтруд разрешит закупать маски компаниям за счет страховых взносов Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло инициативу о разрешении закупки за счет страховых взносов медицинских масок и одноразовых перчаток для сотрудников предприятий и компаний. 2

Политика Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. 485