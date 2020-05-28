Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

В 2014 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично участвовали в переговорах о заключении долгосрочного контракта на поставку газа, а в декабре 2019 года оба лидера следили за запуском проекта "Сила Сибири".
Lenta.ru27 мая в 17:01

Подробнее о событии

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБКвчера в 14:19

Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»

Национальная служба новостейвчера в 09:04

Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

Lenta.ruвчера в 00:40

Проект «Сила Сибири» оказался под угрозой из-за менеджеров Газпрома

News.ruвчера в 05:06

«Сила Сибири» под угрозой срыва

Газета.Ruвчера в 05:57

«Газпрому» предрекли потерю 1,5 трлн рублей из-за проблем с «Силой Сибири»

Московский Комсомолецвчера в 04:54

СМИ сообщили о «сухих» скважинах на месторождении для «Силы Сибири»

Rambler News Serviceвчера в 06:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Энергетика

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
87
Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
37
Гаджеты

Отменённый смартфон Google Pixel 4a XL красуется на рендерах

Изначально предполагалось, что у этого устройства будет собрат в виде модели Pixel 4a XL, однако, если верить слухам, выпуск старшей модификации отменён.
3DNews 08:27
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
Известия 06:58
2
Политика

Вучич подтвердил приезд на парад Победы в Москве

Газета.Ru 08:31
Кино

Новый фильм Скорсезе с Де Ниро и Ди Каприо профинансирует Apple

iReactor вчера в 03:16
8
Энергетика

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
4
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
724
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,1K
Происшествия

В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими

Прибывший на место происшествия адвокат, «спровоцировал конфликт и нанес лбом удар в голову сотруднику полиции».
REGNUM 08:30
Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
2K
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
147
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
3K
Игры

Видео: 3D-художник показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II на Unreal Engine 4

3DNews 06:24
Общество

Какие ограничения сняты в Подмосковье

Что заработает С какого числа Непродовольственная торговля, бытовые услуги площадью до 400 м 01.06.2020 МФЦ (прием физлиц) 01.06.2020 Парки 29.05.2020 Библиотеки на выдачу книг на дом.
Время Бухгалтера 04:42
23
Общество

Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 04:49
1,6K
Шоу-бизнес

Джастин Бибер призвал к миру на фоне русского матерного слова

Именно поэтому очень важно, что знаменитости мирового масштаба, имеющие поклонников во всем мире, говорят на тему искоренения расизма и призывают общественность к миру.
Bimru.ru 07:04
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
3
Общество

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 08:29
197
Происшествия

В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки

RT на русском вчера в 20:36
1
Общество

В Псковской области разрешат детям гулять без родителей

Власти Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу разрешат детям гулять без сопровождения родителей, но не больше, чем по двое, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 08:40
4
Общество

Составлен рейтинг восстановления городов после коронавируса

Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса, пишет РБК.
Мой Брянск 06:06
27
Происшествия

Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
4
Общество

Минтруд разрешит закупать маски компаниям за счет страховых взносов

Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло инициативу о разрешении закупки за счет страховых взносов медицинских масок и одноразовых перчаток для сотрудников предприятий и компаний.
Live24 06:50
2
Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
485
Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
25
Происшествия

Америка протестует после убийства афроамериканца Джорджа Флойда

Вести.Ru 00:50
238
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Политика

Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»

РБК 07:48
15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чаяндинское газовое месторождение
Одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное