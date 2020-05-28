В 2014 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично участвовали в переговорах о заключении долгосрочного контракта на поставку газа, а в декабре 2019 года оба лидера следили за запуском проекта "Сила Сибири".

с чего всё началось

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».

Общество Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 1K

Здоровье Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета Как отметил Андрей Бочаров, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашем регионе остается непростой. 9

Здоровье 28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области 29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах. 67

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,6K

Политика Порошенко не пришел на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в пятницу в Государственное бюро расследований на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости. 1

Общество Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. 2

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 3,5K

Общество Williams лишился титульного спонсора Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды. 1

Политика Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе Twitter отметил сообщение президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе как нарушающее правила о запрете на оправдание насилия. 6

Футбол Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.

Здоровье Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки. 921

Хоккей Авцин продлил контракт с «Трактором» Нападающий Александр Авцин продлил контракт с «Трактором». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Экономика Украина погасила долг на миллиард долларов Министерство финансов Украины погасило еврооблигации на сумму миллиард долларов, которые были выпущены в 2015 году под гарантии США.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки. 2

Футбол «Реал» остался на первом месте в списке самых дорогих клубов Европы «Реал» удержал первое место в списке самых дорогих клубов мира. Общая стоимость «сливочных» составляет 3,478 миллиарда евро.

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 48

Политика В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования. 1

Авто Автобренд Datsun уходит из России Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка. 576