Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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с чего всё началось

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

В 2014 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично участвовали в переговорах о заключении долгосрочного контракта на поставку газа, а в декабре 2019 года оба лидера следили за запуском проекта "Сила Сибири".
Lenta.ru27 мая в 17:01

Подробнее о событии

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБКвчера в 14:19

Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»

Национальная служба новостейвчера в 09:04

СМИ сообщили о «сухих» скважинах на месторождении для «Силы Сибири»

Rambler News Serviceвчера в 06:35

Проект «Сила Сибири» оказался под угрозой из-за менеджеров Газпрома

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«Сила Сибири» под угрозой срыва

Газета.Ruвчера в 05:57

«Газпрому» предрекли потерю 1,5 трлн рублей из-за проблем с «Силой Сибири»

Московский Комсомолецвчера в 04:54

Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

Lenta.ruвчера в 00:40
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Политика

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
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28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

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Политика

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Политика

Порошенко не пришел на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в пятницу в Государственное бюро расследований на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия

В Псковской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости вчера в 08:37
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Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Газопровод «Ямал — Европа» не работает на польском участке второй день

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Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
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