Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Ключевой проект государственной компании «Газпром» столкнулся с колоссальными проблемами: объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском — может не хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири».
Lenta.ruвчера в 17:01

Подробнее о событии

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК14:19

«Сила Сибири» под угрозой срыва

Газета.Ru05:57

Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»

Национальная служба новостей09:04

СМИ сообщили о «сухих» скважинах на месторождении для «Силы Сибири»

Rambler News Service06:35

Проект «Сила Сибири» оказался под угрозой из-за менеджеров Газпрома

News.ru05:06

Проект века под угрозой: «Cилы Сибири» не хватит на Китай

Московский Комсомолец14:50

Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

Lenta.ru00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Ruposters.ru вчера в 04:48
1,1K
Происшествия

СК начал проверку по факту нападения на полицейского в Чехове

«Следователем следственного отдела по Чехову ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту применения насилия в отношении представителей власти», - сказал сотрудник пресс-службы.
Агентство Москва 04:05
24
Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
33
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
1,4K
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
3,1K
Происшествия

Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

Интерфакс 07:44
337
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
363
Политика

Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
9
Футбол

17 лет назад «Милан» выиграл Лигу чемпионов. Все решил Шевченко

17 лет назад «Милан» по пенальти обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 12:08
Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
1,6K
Политика

Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам

Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
6,9K
Политика

Кремль высказался по решению Собянина о прогулках по графику

Отвечая на вопрос о решении мэра Москвы по поводу прогулок москвичей по графику с 1 по 14 июня, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в данном случае он бы не хотел вторгаться в круг полномочий глав регионов и тем более в круг полномочий Сергея Собянина.
Московский Комсомолец 05:49
139
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости 11:48
3,9K
Шоу-бизнес

33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
1
Хоккей

НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина

У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз.
Спорт-Экспресс 12:20
3
Футбол

Сезон в АПЛ возобновится 17 июня

Как стало известно британским СМИ, сезон в английской Премьер-лиге возобновится в среду, 17 июня.
Metaratings 09:59
Общество

Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 28 мая

К 28 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 532 человек.
Тульская пресса 05:10
549
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
7
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,5K
Армия и оружие

В России 1535 военнослужащих заразились коронавирусом

Коронавирус выявлен у 1535 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 495 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
РИА Новости 15:08
Общество

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет

Lenta.ru 13:08
3
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
193
Общество

Штаб: В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 25 мая в 16:46
Экономика

Аксаков опроверг возможный запрет криптовалюты в России. Есть одно но

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, опроверг информацию о том, что в Государственной Думе предложили запретить криптовалюту в России.
РБК 07:57
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
16
Здоровье

Калужская область снова ушла в минус по свободным койкам

По данным штаба, по состоянию на 28 мая в Калужской области курс лечения проходят 2507 инфицированных.
Kaluga24.tv 15:20
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
733
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion 13:07
4
Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
63
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чаяндинское газовое месторождение
Одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное