Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел повторно должить ему обстоятельства по делу обвиняемого в убийстве новорожденного врача-неонатолога Элины Сушкевич после публикации открытого письма Президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля.
«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции объединенных сил впервые был применен в боевых условиях разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar», — отмечается в сообщении.
Астрономам удалось произвести точные измерения химических элементов, работая над описанием истории формирования шарового скопления Мессье 5. Как пишет сайт tajny.ru, речь идет об одном из старейших шаровых скоплений в Галактике.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части №2. Поводом к организации надзорных мероприятий послужила распространенная в СМИ видеозапись с фактами ненадлежащего ухода за пациентами", - говорится в сообщении.