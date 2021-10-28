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«Газпром» поставил в Европу дополнительные 11 млрд кубов газа в 2021 году

«Газпром» может поставлять в Европу по газопроводу «Северный поток — 2» 55 млрд куб. м газа в год.
RT на русском
"Газпром" выполняет все свои долгосрочные контракты и дополнительно поставил в Европу в 2021 году 11 миллиардов кубометров газа, заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.
ПРАЙМ
По словам Зубкова, природный газ будет востребован еще много лет.
BFM.ru
Председатель совета директоров «Газпрома» привел прогноз Форума стран — экспортеров газа, согласно которому доля газа в мировом энергобалансе вырастет с 23% до 27% к 2050 году.
BFM.ru

Подробнее о событии

Глава совета директоров «Газпрома» Зубков: запасы газа составляют 35 трлн кубометров
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