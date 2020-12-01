"Газпром" в 2020 году поставил в дальнее зарубежье 179,3 миллиарда кубометров газа, этот результат в пятерке лучших за всю историю компании, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер.

С чего всё началось Добыча газа в «Газпроме» в 2020 году достигла 452,7 млрд куб. м "Газпром" добыл в 2020 году 452,7 млрд куб. м газа, экспорт компании в страны дальнего зарубежья составил 179,3 млрд куб. м. Об этом сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. По итогам 2019 года добыча компании составила 500,1 млрд куб. м газа. ТАСС 05:58