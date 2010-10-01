Энергетика

Shraibikus NewsShraibikus News«Газпром» поставки газа в Беларусь может перекрыть уже с 1 июля

«С 1 июля поставки газа в Беларусь будут прекращены до момента погашения в полном объёме задолженности», - цитирует агентство слова своего источника. Напомним, 2 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ готова купить у РФ 2 млн тонн по цене 4 доллара за баррель нефти.
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«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

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СМИ: «Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Smolnarod.ruвчера в 04:38
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