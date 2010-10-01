Энергетика
Shraibikus News«Газпром» поставки газа в Беларусь может перекрыть уже с 1 июля
«С 1 июля поставки газа в Беларусь будут прекращены до момента погашения в полном объёме задолженности», - цитирует агентство слова своего источника. Напомним, 2 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ готова купить у РФ 2 млн тонн по цене 4 доллара за баррель нефти.
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«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке
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СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
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Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
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Глава ДНР Денис Пушилин приказал снизить уровень боевой готовности подразделений Народной милиции в связи со стабилизацией ситуации на линии соприкосновения.
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США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
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Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
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Верховный суд Соединённых Штатов постановил, что федеральный закон 1964 года о запрете половой дискриминации распространяется на представителей ЛГБТ-сообщества.
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило восемь миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
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Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30