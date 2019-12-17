Энергетика
ГЛАС.RU«Газпром» построит газохимический комплекс на Ямале
Российская компания «Газпром» готовит проект строительства крупного газохимического комплекса на полуострове Ямал. Стоимость проекта составит 1 трлн. рублей. Сроки его реализации пока не раскрываются.
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с чего всё началось
«Газпром» уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR.Ведомостивчера в 16:15
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Газпром хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале
Агентство нефтегазовой информации00:02
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Команда Квята объявила дату презентации нового болида
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Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью
Рынок акций РФ по итогам торгов во вторник умеренно подрос по индексам на фоне дорожающей нефти, но темпы роста замедлились на фоне коррекции на внешних фондовых площадках после ралли.
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