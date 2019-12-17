«Газпром» уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR.

с чего всё началось

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