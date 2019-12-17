Энергетика

КомпанияКомпания«Газпром» построит газохимический комплекс на Ямале

«Газпром» заявил о планах на строительство газохимического комплекса на полуострове Ямал, на котором будут производить полимеры.
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«Газпром» хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал. Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с планами концерна.
Ведомостивчера в 16:15

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«Газпром» хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале

Ведомостивчера в 16:15

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

РБКвчера в 18:31

«Газпром» зовет иностранцев на Ямал для строительства нового завода стоимостью триллион рублей

URA.Ruвчера в 18:06

«Ведомости» узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

Газета.Ruвчера в 20:30

«Газпром» задумался о новом мегапроекте

Lenta.ruвчера в 20:57

«Газпром» предлагает иностранцам построить завод на Ямале

News.ruвчера в 18:52

«Ведомости»: «Газпром» планирует построить газохимический комплекс на Ямале

Коммерсантъвчера в 23:54
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Экономика

Путин заморозил накопительные пенсии до 2023 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Накануне.Ru 16 декабря в 17:07
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Похудевшая Лолита вызвала фурор в Сети

Певица заверила, что снимок не был отредактирован в фотошопе. В Сети Лолита поделилась новым снимков.
Privet-Rostov.ru вчера в 00:33
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
Взгляд.ру вчера в 07:12
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс 16 декабря в 22:34
Происшествия

Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом

Пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости вчера в 23:52
Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Известия вчера в 22:46
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru вчера в 07:54
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

Госдума приравняла сжигание мусора к переработке

Госдума признала сжигание твердых коммунальных отходов для производства электрической или тепловой энергии переработкой.
БИЗНЕС Online вчера в 08:14
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
Киберспорт

Warcraft III: Reforged отложили до 29 января

В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
Игромания.ру вчера в 18:34
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале газовых переговоров

Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".
РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Армия и оружие

ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 00:17
Происшествия

Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Коломенская»

ТАСС 00:44
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Наука

По жвачке из смолы восстановили портрет древнего подростка

Найдена древняя жвачка из березовой смолы с человеческой ДНК, по которой восстановили портрет древнего подростка.
Lenta.ru вчера в 21:47
Экономика

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Политика

Guardian: Джонсон не разрешает своим министрам посещать форум в Давосе

Решение запретить членам британского правительства посещение Всемирного экономического форум (ВЭФ) в Давосе, который пройдет в январе 2020 году, принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
REGNUM вчера в 22:37
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги

"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 16:50
Авто

Глобальный Kia Optima стал полноприводным

Южнокорейская компания KIA рассекретила «глобальную» версию новой KIA K5/Optima, которая появится в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 03:05
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости 00:10
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Регина Тодоренко поделилась видео с первого дня рождения сына

Недавно мальчик отметил свой первый день рождения.
Летидор вчера в 03:05
Интернет

Опубликован список худших паролей 2019 года

Достаточно немного смекалки, поскольку большинство людей не утруждают себя установкой хорошей защиты на аккаунты.
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Составлен портрет «типичного» автомобиля в России

Специалисты проекта «Правильная цена» и «Автостат Инфо» в рамках подготовки отчета проанализировали авторынок России по состоянию на 2016 год, в частности 1,1 миллиона машин массового и 135 тысяч премиального сегментов.
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В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
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Азербайджанская нефтегазовая компания. Штаб-квартира - город Баку.
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