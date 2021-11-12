Заработная плата руководителей, специалистов и служащих в дочерних подразделениях ПАО "Газпром" основных видов деятельности увеличена на 15% с 1 октября 2021 года, сообщает корпоративное издание ООО "Газпром трансгаз Сургут".
Глава группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев предположил, что мошенники могут предлагать услуги по удалению купивших поддельные сертификаты россиян из таких баз или создавать сервисы, где люди могут проверить свои данные на предмет утечки.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили заявил о недопустимости применения к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили «непропорциональных мер принуждения».