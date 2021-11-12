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«Газпром» повысил на 15% зарплаты руководителей и специалистов

Заработная плата руководителей, специалистов и служащих в дочерних подразделениях ПАО "Газпром" основных видов деятельности увеличена на 15% с 1 октября 2021 года, сообщает корпоративное издание ООО "Газпром трансгаз Сургут".
Интерфакс
Индексация зарплаты в компании производится ежегодно.
Lenta.ru
На конец 2020 года списочная численность персонала группы «Газпром» достигла 477,6 тысячи человек, а расходы на оплату труда — 807,8 миллиарда рублей.
Lenta.ru
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам января-сентября 2021 года взлетели вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 33,26 миллиарда долларов.
Lenta.ru

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«Газпром» увеличил зарплату работников своих дочерних компаний на 15%
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Зарплаты руководителей и специалистов «Газпрома» выросли на 15%
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«Газпром» повысил зарплаты
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Зарплаты руководителей и специалистов «Газпрома» выросли на 15%
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«Газпром» повысил на 15% зарплаты руководителей и специалистов
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