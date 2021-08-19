ПРАЙМ«Газпром» повысил прогноз по средней цене поставок своего газа в Европу на 30%«Новый прогноз на 30% выше — $269,6 за 1 тыс. куб. м», — уточняется в сообщении.РБК"Газпром" обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году.ПРАЙМ"Газпром" повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% — до 269,6 доллара за тысячу кубометров, сообщила компания.ПРАЙМНа фоне сообщений о конкретных запланированных к прокачке объемах стоимость газа в Европе на бирже снизилась.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКАК&МПодробнее о событии«Газпром» повысил прогноз по цене экспорта газа в 2021 годуАргументы и Фактывчера в 14:43«Газпром» на 30% повысил прогноз по цене экспорта газаКоммерсантъвчера в 13:02«Газпром» на 30% увеличил прогноз средней цены 2021 года в портфеле долгосрочных контрактов в ЕвропуДеловое.ТВвчера в 10:54«Газпром» повысил прогноз по цене экспорта газа в 2021 году на 30%ТАССвчера в 12:01«Газпром» пересмотрел прогноз средней цены по контрактам в ЕвропуВедомостивчера в 11:32«Газпром» повысил прогноз по средней цене поставок своего газа в Европу на 30%ПРАЙМвчера в 10:58«Газпром» повысил прогноз по ценам на экспорт газа в Европу на 30%РБКвчера в 12:01Показать ещёОценить3Поделиться