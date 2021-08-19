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«Газпром» повысил прогноз по средней цене поставок своего газа в Европу на 30%

«Новый прогноз на 30% выше — $269,6 за 1 тыс. куб. м», — уточняется в сообщении.
РБК
"Газпром" обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году.
ПРАЙМ
"Газпром" повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% — до 269,6 доллара за тысячу кубометров, сообщила компания.
ПРАЙМ
На фоне сообщений о конкретных запланированных к прокачке объемах стоимость газа в Европе на бирже снизилась.
РБК

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