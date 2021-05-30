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«Газпром» повысит цену на поставляемый в Болгарию газ с 1 июня

Повышение цен связано с ремонтом газопровода «Турецкий поток», Болгария ищет альтернативные пути поставок. Цены на газ для болгарских потребителей могут вырасти из-за ремонта газопровода «Турецкий поток». Повышение запланировано на 1 июня, газ подорожает на 13%.В источнике

С чего всё началось

София ищет альтернативные пути поставок природного газа в страну на замену топлива, транспортируемого по «Турецкому потоку», сообщает
 болгарская газета «Факты».

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