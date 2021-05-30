Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

«Газпром» повысит цену на поставляемый в Болгарию газ с 1 июня

Повышение цен связано с ремонтом газопровода «Турецкий поток», Болгария ищет альтернативные пути поставок. Цены на газ для болгарских потребителей могут вырасти из-за ремонта газопровода «Турецкий поток». Повышение запланировано на 1 июня, газ подорожает на 13%.В источнике

С чего всё началось

София ищет альтернативные пути поставок природного газа в страну на замену топлива, транспортируемого по «Турецкому потоку», сообщает
 болгарская газета «Факты».

Подробнее о событии

«Газпром» повысит цену на поставляемый в Болгарию газ с 1 июня

ФАН07:26

Газ для Болгарии подорожает после 1 июня 2021 года из-за ремонта «Турецкого потока»

ГЛАС.RU08:46

Газ для Болгарии может подорожать с 1 июня из-за ремонта «Турецкого потока»

FBM.ru08:33

Цена российского газа для Болгарии вырастет с 1 июня

Политическая Экспертиза09:11

Газ для Болгарии подорожает после 1 июня из-за ремонта «Турецкого потока»

ИА Красная Весна06:40

Издательство «Факти»: Газпром повысит цену на поставляемый в Болгарию газ с 1 июня

SM News05:14

Булгаргаз: ремонт «Турецкого потока» приведет к шокирующему подорожанию газа (Факти, Болгария) (Факти.бг)

ИноСМИ04:24
Интересное

Сборная Казахстана забросила 11 шайб Италии и возглавила группу В на ЧМ-2021

После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В. Сборная Италии остаётся единственной командой на турнире, на набравшей пока ни одного очка.
Чемпионатвчера в 07:30