«Газпром» повысит цену на поставляемый в Болгарию газ с 1 июня
Повышение цен связано с ремонтом газопровода «Турецкий поток», Болгария ищет альтернативные пути поставок.
С 1 июня этого года планировавшееся увеличение цены газа на 13%, возможно, будет увеличено еще больше.
Газовый регулятор Болгарии «Болгаргаз» ведет переговоры с «Газпромом» по поводу поставок сырья через Украину и Румынию.
Также рассматривается покупка газа у других источников, что значительно увеличит цену для внутренних потребителей.
С чего всё началось
София ищет альтернативные пути поставок природного газа в страну на замену топлива, транспортируемого по «Турецкому потоку», сообщает
болгарская газета «Факты».