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«Газпром» повысит цену на поставляемый в Болгарию газ с 1 июня

Повышение цен связано с ремонтом газопровода «Турецкий поток», Болгария ищет альтернативные пути поставок.
ФАН
С 1 июня этого года планировавшееся увеличение цены газа на 13%, возможно, будет увеличено еще больше.
ИА Красная Весна
Газовый регулятор Болгарии «Болгаргаз» ведет переговоры с «Газпромом» по поводу поставок сырья через Украину и Румынию.
ФАН
Также рассматривается покупка газа у других источников, что значительно увеличит цену для внутренних потребителей.
ФАН
ФАН
Политическая Экспертиза
SM News
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FBM.ru
ГЛАС.RU

С чего всё началось

София ищет альтернативные пути поставок природного газа в страну на замену топлива, транспортируемого по «Турецкому потоку», сообщает
 болгарская газета «Факты».

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