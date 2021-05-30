В ДТП в Нижегородской области погибли четыре человека

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей в городе Бор Нижегородской пострадали семь человек (в том числе два ребенка), из них четыре человека погибли, трое госпитализированы.