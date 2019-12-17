Экономика

News.ruNews.ru«Газпром» предлагает иностранцам построить завод на Ямале

Компания «Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал крупного газохимического комплекса на базе Бованенковского кластера месторождений. Речь идёт о производстве полимеров. Мощность завода может составить около 3 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.
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«Газпром» хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал. Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с планами концерна.
Ведомости16:15

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«Газпром» хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале

Ведомости16:15

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

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Газета.Ru20:30

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Lenta.ru20:57

«Газпром» предлагает иностранцам построить завод на Ямале

News.ru18:52
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В ДТП на стоянке в Екатеринбурге пострадало шесть машин

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Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

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В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
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В Петербурге задержали эксперта российского отделения Greenpeace

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Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
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