Экономика
News.ru«Газпром» предлагает иностранцам построить завод на Ямале
Компания «Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал крупного газохимического комплекса на базе Бованенковского кластера месторождений. Речь идёт о производстве полимеров. Мощность завода может составить около 3 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.
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«Газпром» готовит проект строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал. Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с планами концерна.Ведомости16:15
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