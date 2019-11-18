Общество
Коммерсантъ«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Читать в источнике
Оценить294
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.Коммерсантъвчера в 11:58
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Нафтогазе» ответили мемом на заявление «Газпрома» по транзитному контракту
Rambler News Serviceвчера в 11:52
«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзитному договору
RT на русскомвчера в 12:43
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого
Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.
REGNUM 04:20
Футбол
В сборной России введена система штрафов
В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
ГЛАС.RU 03:40
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Lenta.ru 02:19
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Политика
На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
РБК 05:38
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Lenta.ru вчера в 23:22
Политика
Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Капитал страны вчера в 23:22
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Кино
У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило
Кинокомпания «Хайп» собирается снять вымышленный детектив «Казнь» про советского серийного убийцу Андрея Чикатило, рассказал продюсер Илья Стюарт на очной защите проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино.
News.ru 03:43
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
Общество
Наталья Котова стала главой Челябинска
ФедералПресс 01:37
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.
РБК 04:22
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
РИА Новости 03:36
Армия и оружие
НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса
НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
RT на русском 05:27
Общество
Канцелярия Деда Мороза назвала самые популярные пожелания детей
В пресс-службе Деда Мороза назвали самые частые пожелания российских детей на Новый год.
iReactor 06:09
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Дни.ру 04:29
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
RT на русском 17 ноября в 16:15
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Известия 17 ноября в 19:24