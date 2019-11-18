с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Происшествия Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.

Футбол В сборной России введена система штрафов В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.

Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Шоу-бизнес Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.

Общество ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.

Общество РЖД показали новый плацкартный вагон Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Политика На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.

Происшествия Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Общество Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз» Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Происшествия Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.

Политика Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.

Армия и оружие В Польше назвали два сценария войны США с Россией Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.

Кино У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило Кинокомпания «Хайп» собирается снять вымышленный детектив «Казнь» про советского серийного убийцу Андрея Чикатило, рассказал продюсер Илья Стюарт на очной защите проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино.

Общество Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.

Политика В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки» Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Армия и оружие НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.

Общество Канцелярия Деда Мороза назвала самые популярные пожелания детей В пресс-службе Деда Мороза назвали самые частые пожелания российских детей на Новый год.