«Газпром» предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня
"Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» пообещал бесплатно поставлять газ для «Вечных огней»
По инициативе председателя правления компании Алексея Миллера "Газпром" решил обратиться к правительству РФ с предложением утвердить "Перечень Вечных огней и Огней памяти" в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб. "Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - сказал Густов.
Интерфакс11:01
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«Газпром» выразил готовность бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня
Национальная служба новостей11:18