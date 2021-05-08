По инициативе председателя правления компании Алексея Миллера "Газпром" решил обратиться к правительству РФ с предложением утвердить "Перечень Вечных огней и Огней памяти" в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб. "Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - сказал Густов.

Интерфакс 11:01