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«Газпром» предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня

"Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.В источнике

С чего всё началось

«Газпром» пообещал бесплатно поставлять газ для «Вечных огней»

По инициативе председателя правления компании Алексея Миллера "Газпром" решил обратиться к правительству РФ с предложением утвердить "Перечень Вечных огней и Огней памяти" в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб. "Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны", - сказал Густов.
Интерфакс11:01

Подробнее о событии

«Газпром» намерен обеспечить бесплатным газом мемориалы Вечного огня

Ведомости11:53

«Газпром» пообещал бесплатно подавать газ для «Вечных огней»

Московский Комсомолец11:52

«Газпром» предложил бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня

Телеканал 360°11:52

«Газпром» выразил готовность бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня

Национальная служба новостей11:18

Компания «Газпром» пообещала бесплатно поставлять газ для мемориалов «Вечный огонь»

Фонтанка.Ру11:13

На Кургане Бессмертия впервые зажгли Вечный огонь от сетевого природного газа

НТВ10:21

«Газпром» предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня

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