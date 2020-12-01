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«Газпром» предложил построить в Германии завод по производству водорода

Петербургский дневник
РБК
Украина.ру
«Газпром» предложил построить крупнотоннажный завод по производству водорода из метана в Германии около выхода на берег «Северного потока».В источнике
Подробнее о событии
Петербургский дневник

«Газпром» задумал построить в Германии водородный завод

Петербургский дневник11:03
Говорит Москва

«Газпром» предложил построить в Германии водородный завод

Говорит Москва10:27
Интерфакс

«Газпром» создаст спецкомпанию для водородных инициатив

Интерфакс08:29
Финмаркет

«Газпром» создает спецкомпанию для водородных инициатив

Финмаркет09:59
Украина.ру

«Газпром» предложил построить немцам водородный завод

Украина.ру09:10
Известия

«Газпром» предложил построить в Германии завод по производству водорода

Известия08:50
РБК

«Газпром» предложил организовать в Германии производство водорода из газа

РБК10:24

В УЕФА объяснили решение присудить Украине техническое поражение от Швейцарии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила мотивационную часть решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о присуждении сборной Украины технического поражения за неявку на матч заключительного, шестого тура Лиги наций с национальной командой Швейцарии.
RT на русском10:52

Кукольный Том Круз исполнил трюки из «Миссии невыполнима»

Мультипликатор создал небольшое видео, в котором кукольный Том Круз исполняет свои самые известные трюки: он гоняет на мотоцикле, бежит по крыше поезда и по небоскребу, зависает на тросе, планирует в свободном падении и так далее.
Культуроманиявчера в 10:19

С ледяных комет испаряется газ, быстро удаляющийся от молодой планетной системы

Хотя все еще остается неясным, почему газ выбрасывается так быстро, группа исследователей во главе с учеными из Кембриджского университета полагает, что он может испаряться с ледяных комет в поясе астероидов.
Научная Россиявчера в 08:23

Сбербанк предложил превратить все безналичные рубли в цифровые

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов представил на обсуждении концепции цифрового рубля с представителями ЦБ и участниками рынка презентацию, суть которой состояла в распространении свойств цифрового рубля на все безналичные средства в стране.
RuNews24.ru20:52

Мясников назвал наиболее опасные симптомы коронавируса COVID-19

Госпитализация показана лишь в тяжелых случаях Вялость, заторможенность, не опускающая ниже 38 градусов температура, одышка и обезвоживание являются опасными симптомами COVID-19, которые служат поводом вызова скорой помощи.
Центральная Служба Новостей00:35

Мурашко заявил, что в 17 регионах резерв коек для пациентов с COVID-19 составляет менее 5%

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал о ситуации с оказанием медицинской помощи пациентам.
BFM.ru07:06

МИД выразил недоумение из-за слов генсека НАТО о продлении ДСНВ

Руководству НАТО следует призвать США к продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а не рассуждать о якобы наращивании российского военного потенциала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 декабря.
Известия09:58