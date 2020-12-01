С ледяных комет испаряется газ, быстро удаляющийся от молодой планетной системы

Хотя все еще остается неясным, почему газ выбрасывается так быстро, группа исследователей во главе с учеными из Кембриджского университета полагает, что он может испаряться с ледяных комет в поясе астероидов.