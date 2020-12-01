Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила мотивационную часть решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о присуждении сборной Украины технического поражения за неявку на матч заключительного, шестого тура Лиги наций с национальной командой Швейцарии.
Мультипликатор создал небольшое видео, в котором кукольный Том Круз исполняет свои самые известные трюки: он гоняет на мотоцикле, бежит по крыше поезда и по небоскребу, зависает на тросе, планирует в свободном падении и так далее.
Хотя все еще остается неясным, почему газ выбрасывается так быстро, группа исследователей во главе с учеными из Кембриджского университета полагает, что он может испаряться с ледяных комет в поясе астероидов.
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов представил на обсуждении концепции цифрового рубля с представителями ЦБ и участниками рынка презентацию, суть которой состояла в распространении свойств цифрового рубля на все безналичные средства в стране.
Госпитализация показана лишь в тяжелых случаях Вялость, заторможенность, не опускающая ниже 38 градусов температура, одышка и обезвоживание являются опасными симптомами COVID-19, которые служат поводом вызова скорой помощи.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал о ситуации с оказанием медицинской помощи пациентам.
Руководству НАТО следует призвать США к продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а не рассуждать о якобы наращивании российского военного потенциала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 декабря.