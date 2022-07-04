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«Газпром» предложил разработать механизм координации экспорта трубного газа и СПГ

"Газпром" предлагает разработать механизм координации экспорта российского трубного газа и СПГ из-за того, что в текущих условиях на рынке возникла валютная конкуренция.
Интерфакс
Полоус сказал также, что "Газпром" выступает за принцип универсальности при предоставлении доступа на экспорт СПГ, чтобы не проводить каждый раз изменения в законодательство.
Интерфакс
Как подчеркнул Полоус, "с момента начала производства СПГ в северных регионах более половины" сжиженного газа было доставлено "в регионы поставки трубного газа, облагаемого пошлиной, в отличие от СПГ".
Интерфакс
Европа, чьим основным поставщиком газа до недавних пор являлась Россия с поставкам по газопроводам, стала активно закупать поставки СПГ по морю.
Lenta.ru

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