Как подчеркнул Полоус, "с момента начала производства СПГ в северных регионах более половины" сжиженного газа было доставлено "в регионы поставки трубного газа, облагаемого пошлиной, в отличие от СПГ".
По словам собеседницы издания, до 2024 года в стране действует переходный период — для каждого года выхода на пенсию установлено определённое количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов.
Дефицит "голубого топлива" в Европе может спровоцировать "битву за распределение" газа среди европейских стран, об этом, как передает газета Die Welt, заявил в интервью изданию NOZ лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.