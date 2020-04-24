Энергетика

РБКРБК«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США

Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу.
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«Газпром» ожидает снижения добычи сланцевого газа в США при низких ценах на газ и нефть

ТАСС08:10

«Газпром»: низкие цены на нефть и газ приведут к сокращению добычи сланцевого газа в США

Вести.Ru03:14

Сланцевой добыче в США предрекли снижение на фоне дешевеющих нефти и газа

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«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США

РБК05:05

Что будет со сланцевым газом в США? Мнение эксперта

Радио Sputnik04:22

Эксперт рассказал, что будет со сланцевым газом в США

Телеканал 360°08:03

«Газпром»: низкие цены на газ и нефть вызовут снижение добычи сланцевого газа США

ПРАЙМ01:58
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Комментарии

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Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

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Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
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Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее

Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны.
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Тулякам представили план преодоления последствий эпидемии коронавируса

Федеральное правительство представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса в России.
Тульская пресса вчера в 11:19
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Песков ответил на вопрос о дате выхода России из самоизоляции

Пресс-секретарь президента напомнил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».
Пятый канал вчера в 08:10
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Вячеслав Малафеев: Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство

Вячеслав Малафеев — один из немногих футболистов, кто сумел добиться успеха за пределами спорта.
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Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей

Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
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Экономика

ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%

После падения российской экономики в 2020 году ЦБ ожидает восстановительный рост ВВП РФ в 2021 году на 2,8-4,8% (предыдущий прогноз предполагал рост на 1,5-2,5%, но на фоне роста в 2020 году).
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В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
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Коронавирус связали с масштабным поражением эндотелия

Было установлено, что течение болезни представляет собой прогрессирующее воспаление сосудов, известное как васкулит.
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Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
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Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
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Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas

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Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля

Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса — отменяются справки для передвижения жителей, откроются непродовольственные магазины и салоны красоты.
РИА Новости 07:13
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ФИФА выделит национальным федерациям $150 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) направит $150 млн ассоциациям, которые понесли финансовые потери из-за приостановления национальных чемпионатов.
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Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию

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СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
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Названа дата начала нового учебного года в вузах

Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
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«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
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Музыка

The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу

Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
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В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

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