Энергетика
РБК«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США
Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу.
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Комментарии
Общество
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
В Москве установлен оптимальный режим самоизоляции из-за коронавируса, и сценарии с вводом войск столичные власти рассматривать не хотели бы.
Российская газета вчера в 12:06
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
Политика
Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат
Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
REGNUM 03:44
Культура
Вышла финальная серия нового «Простоквашино»
Культуромания 01:29
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус солнечным светом
Вашингтон, 24 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус погибает за минуту при воздействии прямого солнечного света.
REGNUM 04:14
Экономика
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
Политика
Анкваб назначен премьером Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания назначил главой правительства бывшего президента республики Александра Анкваба.
RT на русском 05:45
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Общество
Стало известно, где в Башкирии больше всего болеют коронавирусом
Сегодня, 24 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали, жители каких районов инфицированы коронавирусом больше всего.
Уфа1.ру 07:01
Футбол
Бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Марко Девич объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий «Рубина», «Ростова», харьковского «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич сообщил, что завершает профессиональную карьеру футболиста.
Спорт-Экспресс 06:30
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Здоровье
В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом
В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
Армия и оружие
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:38
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Технологии
Началось создание разгонного блока для перспективной ракеты «Союз-5»
Как сообщило РИА Новости, специалисты НПО имени Лавочкина начали создавать новый разгонный блок «Фрегат-СБУ», предназначенный для носителя «Союз-5».
Naked Science 05:41
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Энергетика
Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
Общество
Путин подписал «закон о наливайках»
Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 06:29
Политика
Украина отказалась передавать прах разведчика Кузнецова родственникам
Власти Львова отказались отдавать прах советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ 06:19
Наука
Коронавирус связали с масштабным поражением эндотелия
Было установлено, что течение болезни представляет собой прогрессирующее воспаление сосудов, известное как васкулит.
ToDay News Ufa 22 апреля в 03:31
Музыка
Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип
Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на сингл «Лира», действие разворачивается в лесу со светящимися грибами.
Inc-news.ru 04:24
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52