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Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 360

Политика Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди». 3

Политика Трамп предложил лечить коронавирус солнечным светом Вашингтон, 24 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус погибает за минуту при воздействии прямого солнечного света. 485

Политика Анкваб назначен премьером Абхазии Президент Абхазии Аслан Бжания назначил главой правительства бывшего президента республики Александра Анкваба.

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Армия и оружие В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 54

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Политика Украина отказалась передавать прах разведчика Кузнецова родственникам Власти Львова отказались отдавать прах советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, передает "Интерфакс".

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