Коронавирус
Мой Брянск«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии
Экспортная выручка компании может упасть вдвое. В «Газпроме» рассказали, что специалисты прогнозируют падение финансовых показателей из-за эпидемии коронавируса.
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«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.РБКвчера в 13:43
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Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса
Evo-rus.comвчера в 18:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
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