«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.

с чего всё началось

Экспортная выручка компании может упасть вдвое. В «Газпроме» рассказали, что специалисты прогнозируют падение финансовых показателей из-за эпидемии коронавируса.

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