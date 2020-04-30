Коронавирус

Мой БрянскМой Брянск«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

Экспортная выручка компании может упасть вдвое. В «Газпроме» рассказали, что специалисты прогнозируют падение финансовых показателей из-за эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
РБКвчера в 13:43

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Россия оптимизирует газовую политику на фоне падения спроса в Европе

Экономика сегодня10:01

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

Мой Брянск07:00

Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса

Evo-rus.comвчера в 18:12

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Lenta.ru04:35

В «Газпроме» признали риск резкого падения выручки

Росбалт04:17

Россия потеряет деньги от продажи газа

Утро.ru05:48

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

РБКвчера в 13:43
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Общество

В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Футбол

«Бавария» подписала с Фликом трехлетний контракт

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик продолжит работу с командой. Стороны подписали новый контракт, который рассчитан на три года.
Матч ТВ 08:27
Политика

Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения

Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
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Транспорт

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

BFM.ru вчера в 19:58
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Происшествия

Жителя Камчатки осудили за поддержку терактов в Новой Зеландии

Житель Камчатки осуждён за высказывания в поддержку терактов, которые произошли в городе Крайстчерче (Новая Зеландия) в марте прошлого года, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
РИА Новости 00:12
Политика

Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах

После режима самоизоляции производство матрасов в России быстро восстановится, поскольку они поизносятся у многих.
Lenta.ru 09:38
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Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
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Здоровье

Названа причина повторного заболевания коронавирусом

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
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Общество

Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов.
Ридус 08:01
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Культура

Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей

В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:07
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о риске всплеска COVID-19 к июню в Москве

Если москвичи будут нарушать правила самоизоляции в период майских праздников, новый всплеск заболеваемости может произойти к началу июня.
РБК 09:53
5
Политика

Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность

Борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
RT на русском 09:14
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Политика

Путин поручил предоставить НКО дополнительные меры поддержки

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов.
Известия 09:29
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Армия и оружие

На Украине обнаружили рекордный арсенал оружия и 100 тонн боеприпасов

Вечерний курьер 07:15
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Общество

В Ростовской области ввели строгий масочный режим

В Ростовской области ввели масочный режим. Ношение масок станет обязательным в общественных местах с пятницы, 1 мая.
1rnd.ru 09:51
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Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
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Кино

Режиссер «Истории игрушек 4» займется приквелом «Трансформеров»

Popcornnews.ru 10:00
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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