Коронавирус
Lenta.ru«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ
Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа. По оценкам компании, падение составит 16,4 процента.
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«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.РБКвчера в 13:43
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Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса
Evo-rus.comвчера в 18:12
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Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 28 апреля в 15:29
Здоровье
Работники РКБ в Уфе записали видеообращение к Владимиру Путину
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49
Происшествия
Прокуратура попросила дорасследовать дело о зверствах нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
Российская газета 04:41
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес
Лолита официально развелась с пятым мужем
Адвокат подчеркнул, что они отказались от всех требований и теперь Лолита Милявская официально свободна.
Слово и Дело 05:42
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
Общество
В Крыму коронавирусом впервые заболела беременная
В Крыму подтвердили еще три случая новой коронавирусной инфекции.
КП - Крым 03:22
Происшествия
Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве
Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета вчера в 14:24
Общество
На Кубани нарушителей карантина выявят с помощью видеокамер
В Краснодарском крае завершена работа над программным комплексом для выявления нарушителей карантина. Уже проведено тестирование системы.
Бизнес-газета 03:26
Политика
Власти не перенесут единый день голосования в сентябре
Власти не станут переносить единый день голосования, планирующийся на 13 сентября.
Муксун.fm 04:34
Происшествия
В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»
Газета.Ru вчера в 05:24
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек
Новые случаи заражения за минувшие сутки были зарегистрированы во всех регионах страны. Всего было выявлено 7 099 новых больных COVID-19.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37
Общество
«Газпром» не намерен вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Работающая на Чаяндинском месторождении компания «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта после недовольств вахтовиков и их стихийного митинга по поводу их защиты от коронавируса.
EastRussia вчера в 02:41
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском 04:47
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Происшествия
В Прикамье подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 30 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за истекшие сутки, по состоянию на 30 апреля, подтвердил 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.
REGNUM 04:56
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Интерфакс 28 апреля в 10:49
Космос
Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры
МонаВиста 27 апреля в 13:43
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК вчера в 07:28
Общество
Советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.
JustMedia 02:43
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47