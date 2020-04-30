Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа. По оценкам компании, падение составит 16,4 процента.
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с чего всё началось

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
РБКвчера в 13:43

Подробнее о событии

Россия потеряет деньги от продажи газа

Утро.ru05:48

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

РБКвчера в 13:43

В «Газпроме» признали риск резкого падения выручки

Росбалт04:17

Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса

Evo-rus.comвчера в 18:12

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Lenta.ru04:35
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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 28 апреля в 15:29
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Здоровье

Работники РКБ в Уфе записали видеообращение к Владимиру Путину

Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49
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Происшествия

Прокуратура попросила дорасследовать дело о зверствах нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
Российская газета 04:41
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
1K
Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
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Шоу-бизнес

Лолита официально развелась с пятым мужем

Адвокат подчеркнул, что они отказались от всех требований и теперь Лолита Милявская официально свободна.
Слово и Дело 05:42
1
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
9
Общество

В Крыму коронавирусом впервые заболела беременная

В Крыму подтвердили еще три случая новой коронавирусной инфекции.
КП - Крым 03:22
1
Происшествия

Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве

Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
19
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
5
Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
113
Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета вчера в 14:24
6
Общество

На Кубани нарушителей карантина выявят с помощью видеокамер

В Краснодарском крае завершена работа над программным комплексом для выявления нарушителей карантина. Уже проведено тестирование системы.
Бизнес-газета 03:26
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Политика

Власти не перенесут единый день голосования в сентябре

Власти не станут переносить единый день голосования, планирующийся на 13 сентября.
Муксун.fm 04:34
Происшествия

В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»

Газета.Ru вчера в 05:24
3K
Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек

Новые случаи заражения за минувшие сутки были зарегистрированы во всех регионах страны. Всего было выявлено 7 099 новых больных COVID-19.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37
983
Общество

«Газпром» не намерен вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Работающая на Чаяндинском месторождении компания «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта после недовольств вахтовиков и их стихийного митинга по поводу их защиты от коронавируса.
EastRussia вчера в 02:41
111
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ

RT на русском 04:47
1,7K
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
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Происшествия

В Прикамье подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом

Пермь, 30 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за истекшие сутки, по состоянию на 30 апреля, подтвердил 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.
REGNUM 04:56
5
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Интерфакс 28 апреля в 10:49
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Космос

Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

МонаВиста 27 апреля в 13:43
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Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК вчера в 07:28
32
Общество

Советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.
JustMedia 02:43
29
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
1K
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
26
Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
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