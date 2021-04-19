Взгляд.руГазпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГЕвропейские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заполняться медленнее из-за апрельского похолодания, заявили в Газпроме.В источникеПРАЙМLenta.ruНефтегазовая вертикальАК&МПодробнее о событии«Газпром» приготовился больше зарабатывать в ЕвропеLenta.ruвчера в 13:30Европа возобновила попытки пополнить ПХГАгентство нефтегазовой информациивчера в 01:03Европа приступила к закачке газа в ПХГНефтегазовая вертикальвчера в 11:20Заполненность ПХГ в Нидерландах упала до 18%, в Австрии – до 22%, ГазпромАК&Мвчера в 11:07«Газпром» ожидает более жесткого режима закачки газа в Европу летомТАССвчера в 10:57Подземные хранилища Европы снова начали пополняться газомПРАЙМвчера в 10:03Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГВзгляд.рувчера в 12:20Показать ещёОценить5Поделиться