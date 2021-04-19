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Взгляд.ру

Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГ

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заполняться медленнее из-за апрельского похолодания, заявили в Газпроме.В источнике
ПРАЙМ
Lenta.ru
Нефтегазовая вертикаль
АК&М

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«Газпром» приготовился больше зарабатывать в Европе

Lenta.ruвчера в 13:30

Европа возобновила попытки пополнить ПХГ

Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:03

Европа приступила к закачке газа в ПХГ

Нефтегазовая вертикальвчера в 11:20

Заполненность ПХГ в Нидерландах упала до 18%, в Австрии – до 22%, Газпром

АК&Мвчера в 11:07

«Газпром» ожидает более жесткого режима закачки газа в Европу летом

ТАССвчера в 10:57

Подземные хранилища Европы снова начали пополняться газом

ПРАЙМвчера в 10:03

Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГ

Взгляд.рувчера в 12:20
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Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после разгромного поражения в матче с «Уфой»

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия обратился к болельщикам команды после разгромного поражения красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:3).
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Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, включающее в программу льготной семейной ипотеки возможность брать кредит под 6% на покупку земельных участков и строительство частных домов.
РБКвчера в 05:40