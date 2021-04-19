Как рассказала бывшая участница популярного российского телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в эфире YouTube-шоу «Дада — НетНет», ведущая Ксения Бородина выступила категорически против ее появления в обновленной версии «Дома-2», стало известно «Evo-rus.com».
Как сообщает источник Московский комсомолец, российским гражданам, которые потеряли приобретенные путёвки в Турцию из-за ограничения авиаперелётов, эксперты рекомендуют перенести поездку на другие даты вместо того, чтобы пытаться вернуть оплату.
Иностранные государства постоянно наращивают военное присутствие у границ Белоруссии, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики генерал-майор Владимир Арчаков в интервью телеканалу «Беларусь 1».