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Взгляд.ру

Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГ

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заполняться медленнее из-за апрельского похолодания, заявили в Газпроме.В источнике
ПРАЙМ
Lenta.ru
Нефтегазовая вертикаль
АК&М

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«Газпром» приготовился больше зарабатывать в Европе

Lenta.ruвчера в 13:30

Европа возобновила попытки пополнить ПХГ

Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:03

Европа приступила к закачке газа в ПХГ

Нефтегазовая вертикальвчера в 11:20

Заполненность ПХГ в Нидерландах упала до 18%, в Австрии – до 22%, Газпром

АК&Мвчера в 11:07

«Газпром» ожидает более жесткого режима закачки газа в Европу летом

ТАССвчера в 10:57

Подземные хранилища Европы снова начали пополняться газом

ПРАЙМвчера в 10:03

Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГ

Взгляд.рувчера в 12:20
Интересное

Ксения Бородина отказалась вести телешоу «ДОМ-2» вместе с Викторией Боней

Как рассказала бывшая участница популярного российского телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в эфире YouTube-шоу «Дада — НетНет», ведущая Ксения Бородина выступила категорически против ее появления в обновленной версии «Дома-2», стало известно «Evo-rus.com».
Evo-rus.com17 апреля в 03:42
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Юрий Барзыкин сообщил о лучшем плане действий при потере путевок в Турцию

Как сообщает источник Московский комсомолец, российским гражданам, которые потеряли приобретенные путёвки в Турцию из-за ограничения авиаперелётов, эксперты рекомендуют перенести поездку на другие даты вместо того, чтобы пытаться вернуть оплату.
SM Newsвчера в 14:42

Совбез Белоруссии заявил о росте числа военных учений Запада у границ

Иностранные государства постоянно наращивают военное присутствие у границ Белоруссии, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики генерал-майор Владимир Арчаков в интервью телеканалу «Беларусь 1».
РБК18 апреля в 10:07