Юрий Барзыкин сообщил о лучшем плане действий при потере путевок в Турцию

Как сообщает источник Московский комсомолец, российским гражданам, которые потеряли приобретенные путёвки в Турцию из-за ограничения авиаперелётов, эксперты рекомендуют перенести поездку на другие даты вместо того, чтобы пытаться вернуть оплату.