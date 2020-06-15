Eni является основным партнером «Газпрома» на рынке Италии. Компания «Газпром» прекратила арбитражное разбирательство с немецкой Uniper по поводу цены на газ, пишут «Известия». Слушания должны были состояться в Стокгольме с 13 по 24 января 2020 года.

«Газпром» прекратил арбитраж с Uniper и начал с Eni

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