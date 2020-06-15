Энергетика
Моя Москва.онлайн«Газпром» прекратил арбитраж с Uniper и начал с Eni
Eni является основным партнером «Газпрома» на рынке Италии. Компания «Газпром» прекратила арбитражное разбирательство с немецкой Uniper по поводу цены на газ, пишут «Известия». Слушания должны были состояться в Стокгольме с 13 по 24 января 2020 года.
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Происшествия
Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве
Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Футбол
Липецкий «Металлург» пока не принимают в ФНЛ
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Липецкой области Михаил Маринин заявил, что в предстоящем сезоне у липецкого футбола будут две амбициозные задачи: подготовить стадион и завоевать путёвку в ФНЛ по спортивному принципу.
Gorod48 11:11
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Авто
Nissan представил Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
Автоновости дня 09:27
Экономика
В России отменили банковский роуминг
В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
Kazanfirst.ru вчера в 01:29
Общество
Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски
Metaratings 12:30
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит 6,67-дюймовый дисплей
Говорят, что устройство будет оснащено 6,67 дюймовым дисплеем.
Evo-rus.com 08:45
Наука
Из затопленной пещеры в Мексике подняли останки древнего гиганта
Ученые после многолетних исследований идентифицировали останки древнего гиганта, поднятые из затопленной пещеры в Мексике.
МИР 24 08:59
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Политика
Путин в разговоре с Вучичем подтвердил визит в Белград
Московский Комсомолец 12:48
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Наука
Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
Evo-rus.com 13 июня в 12:42
Политика
Отставной разведчик-нелегал объяснил протесты в США
Массовые протесты в США в рамках антирасистской акции Black Lives Matter вызваны растущим социальным неравенством и безработицей, а убийство чернокожего Джорджа Флойда стало катализатором недовольства американцев, заявил полковник Службы внешней разведки России в отставке Андрей Безруков.
Взгляд.ру 12:40
Общество
Нижегородские пенсионеры столпились на улице у офиса «Ситикард»
В ближайшее время проблема с очередями у пунктов обслуживания «Ситикард» должна быть решена.
ННТВ 10:27
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34