Энергетика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн«Газпром» прекратил арбитраж с Uniper и начал с Eni

Eni является основным партнером «Газпрома» на рынке Италии. Компания «Газпром» прекратила арбитражное разбирательство с немецкой Uniper по поводу цены на газ, пишут «Известия». Слушания должны были состояться в Стокгольме с 13 по 24 января 2020 года.
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«Газпром» прекратил арбитраж с Uniper о цене поставок газа

РИА Новости09:35

«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni

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«Газпром» прекратил арбитраж с Uniper по цене поставок газа

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«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni

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