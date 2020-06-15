Энергетика
Долг.рф«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni
«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
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Шоу-бизнес
Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова
Профиль вчера в 00:31
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Общество
Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова
Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
Политика
Началось голосование по вопросу лишения Царукяна неприкосновенности
Тайное голосование по вопросу лишения депутатской неприкосновенности главы ППА Гагика Царукяна началось в парламенте Армении.
Sputnik Армения 07:03
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Происшествия
«Избили и хотели скрыть»: разведчик из роты «Гюрзы» умер в больнице
Гематомы и ссадины на лице, голове, руках и ногах — по словам родных, 43-летнего Константина Красикова избили в Новомосковской горбольнице, куда 30 мая он обратился с жалобами на боли в сердце.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Трассу М5 «Урал» под Челябинском перекрыли из-за аварии с жертвами
Федеральная автотрасса М5 "Урал" в Челябинской области заблокирована из-за произошедшего во вторник днем столкновения грузовика и четырех легковых машин.
ТАСС 07:26
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате.
Вести.Ru 07:25
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Здоровье
Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях
Если пульс понижен, это может привести к брадикардии. В таком случае следует употребить черный шоколад или выпить кофе.
Evo-rus.com 05:32
Общество
Александр Лебедев запустит русскоязычный сайт The Independent
Российский предприниматель Александр Лебедев запустит русскоязычный сайт британского издания The Independent, которым владеет с 2010 года, заявил он в интервью телеканалу РБК.
Коммерсантъ 07:10
Общество
В Совфеде оценили идею сенатора сократить новогодние каникулы
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:39
Авто
Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили 00:22
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Путешествия
Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян
Интерес российских туристов к отдыху внутри страны растет, однако не все готовы покупать туры в Крым.
Рамблер 06:33
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство
Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда, сделала это в шутку.
News.ru вчера в 09:21
Происшествия
Подросток сжег школу в Новосибирской области
Подросток сжег школу в Новосибирской области. Он не хотел возвращаться в нее после новогодних каникул.
Любимый город 03:33
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом
Рамблер 06:48
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09