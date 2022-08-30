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«Газпром» прекратит поставки газа французской Engie

«Газпром» с 1 сентября приостановит поставки газа французской энергетической компании Engie из-за неоплаты поставок за июль.
Коммерсантъ
Как сообщила
 пресс-служба российской нефтегазовой компании, «Газпром экспорт», по состоянию на конец рабочего дня 30 августа, не получил в полном объеме платежи от Engie за поставленный в июле текущего года газ.
Южный Федеральный
На российский газ приходилось около 17% потребностей Франции.
Коммерсантъ
В настоящее время Engie ведет переговоры с алжирской компанией Sonatrach об увеличении импорта энергоресурса.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie
RT на русскомвчера в 14:31
«Газпром» приостановил поставки французской Engie из-за неоплаты газа за июль
РИА Новостивчера в 15:21
«Газпром» приостановил поставки французской Engie из-за неуплаты
РБКвчера в 14:31
«Газпром» прекратит поставки газа французской Engie
Известия20:24
«Газпром» прекратит поставки газа французской Engie
Коммерсантъвчера в 14:30
Figaro: «Газпром» сокращает поставки газа французской Engie с 30 августа
ПРАЙМвчера в 03:29
«Газпром» уведомил Engie о сокращении поставок газа
ТАССвчера в 03:22

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