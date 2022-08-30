Коммерсантъ«Газпром» прекратит поставки газа французской Engie«Газпром» с 1 сентября приостановит поставки газа французской энергетической компании Engie из-за неоплаты поставок за июль.КоммерсантъКак сообщила пресс-служба российской нефтегазовой компании, «Газпром экспорт», по состоянию на конец рабочего дня 30 августа, не получил в полном объеме платежи от Engie за поставленный в июле текущего года газ.Южный ФедеральныйНа российский газ приходилось около 17% потребностей Франции.КоммерсантъВ настоящее время Engie ведет переговоры с алжирской компанией Sonatrach об увеличении импорта энергоресурса.КоммерсантъЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВDP.RUREGNUMТелеканал 360°РЕН ТВRT на русскомАбзацВоенное обозрениеRuposters.ruРБКLife.ruТК ЗвездаНТВИнтернет-издание Media-MillПятый каналНовый ДеньАргументы и ФактыЦарьградРидусПодробнее о событии«Газпром» приостановил поставки газа французской EngieRT на русскомвчера в 14:31«Газпром» приостановил поставки французской Engie из-за неоплаты газа за июльРИА Новостивчера в 15:21«Газпром» приостановил поставки французской Engie из-за неуплатыРБКвчера в 14:31«Газпром» прекратит поставки газа французской EngieИзвестия20:24«Газпром» прекратит поставки газа французской EngieКоммерсантъвчера в 14:30Figaro: «Газпром» сокращает поставки газа французской Engie с 30 августаПРАЙМвчера в 03:29«Газпром» уведомил Engie о сокращении поставок газаТАССвчера в 03:22Показать ещёОценить2,9KПоделиться