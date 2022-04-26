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«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля

«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Коммерсантъ
Отмечается, что Минэнерго, БЭХ, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли действия по альтернативным договоренностям о поставке газа и решении проблем.
ТАСС
В настоящее время ограничений на потребление газа в Болгарии не предусмотрено.
ТАСС
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа "недружественным странам".
Газета.Ru

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