«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в регионе, говорится в заявлении в WeChat официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Как отмечается, военный корабль прошел через Тайваньский пролив 26 апреля.
Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона выразили опасения относительно наращивания производства, поскольку опасаются, что с изменением ситуации на Украине останутся с ненужным вооружением, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.