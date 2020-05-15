Энергетика
BFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
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Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.
Pravda.Ru вчера в 03:27
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На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку
Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35
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Италия намерена открыть границы 3 июня
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Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
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Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
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70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
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Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду
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В России начались продажи новой «ГАЗели»
Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
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СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов.
Российская газета вчера в 22:10
Общество
В Крыму отменили режим самоизоляции
Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Здоровье
Власти пригрозили снова ужесточить режим самоизоляции в Пермском крае
В Пермском крае выявлено 50 новых заболевших коронавирусом.
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РИА Новости вчера в 22:58
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Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Происшествия
В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства
В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 вчера в 09:47
Общество
Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд
Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
Ведомости вчера в 07:19
Общество
В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
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РИА Новости вчера в 09:02
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Викторию Боню выгнали из магазина косметики в Монако
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Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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Деятельность парикмахерских регламентируется ОКВЭД 93.02, включающим стрижку и окрашивание волос, косметические услуги (уход за кожей лица и тела), массаж лица и макияж, а также уход за ногтями и кожей кистей, стоп (маникюр и педикюр) разрешена.
Звезда — Пермская краевая газета 14 мая в 07:37
Экономика
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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
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Политика
Путин похвалил Минобороны за быстрое строительство 16 медцентров
По видеоконференции президент России открыл восемь новых многофункциональных медцентров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 08:03