Энергетика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
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«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

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Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
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Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики

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