Энергетика
BFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
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Комментарии
Политика
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RT на русском вчера в 18:32
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек.
РБК 02:25
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая
15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру вчера в 08:00
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Автоспорт
Фернандо Алонсо ведет переговоры с Renault
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу 1 в качестве гонщика Renault.
Autosport.com.ru 14 мая в 03:20
Космос
Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США
Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
Российская газета 13 мая в 17:36
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
10 мая в Минпросвещения сообщили, что совместно с Роспотребнадзором подготовили требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
РБК 14 мая в 02:40
Авто
КамАЗ произвел трехмиллионный дизельный двигатель V8
Юбилейный трехмиллионный двигатель V8 для грузовиков произвели на предприятии КамАЗ, 15 мая сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Политика
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам
Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
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Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду
Goroday.ru вчера в 22:48
Игры
Появились скриншоты ремейка первой Mafia
Live24 вчера в 10:04
Здоровье
За два месяца коронавирусом на Украине заболели почти 17 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 847 случаев коронавируса, 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.
Украина.ру 14 мая в 02:52
Финансы
Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза
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Коммерсантъ вчера в 19:42
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Ведомости вчера в 06:00
Политика
«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России
Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН вчера в 07:57
Футбол
«Энергетик» — «Динамо» Брест: победа за фаворитом?
«Динамо» считается фаворитом в поединке с «Энергетиком», но сумеют ли гости оправдать этот статус 16 мая – мы подготовили свой прогноз.
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Шоу-бизнес
Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии
News.ru вчера в 10:04
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Общество
Рейс с российскими туристами из Гоа прибыл в Красноярск
ТАСС вчера в 15:00
Игры
Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store
В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
Матч ТВ вчера в 04:11
Общество
В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
В Приморском крае за сутки выявили еще 87 новых носителей коронавируса, сообщает региональное правительство.
РИА Новости вчера в 22:58
Политика
СМИ сообщили о намерении США частично возобновить финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп намерен частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил телеканал Fox News со ссылкой на черновик письма президента главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу.
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Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26