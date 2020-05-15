Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

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