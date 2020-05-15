Энергетика
BFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
Читать в источнике
Оценить2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Комментарии
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности
Правительство Испании запросит конгресс депутатов о продлении режима повышенной готовности еще на месяц, то есть примерно до конца июня, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 08:13
Гаджеты
Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали частый симптом коронавируса у детей
Коронавирус у детей протекает чаще всего в легкой форме с появлением невысокой температуры, першением в горле, а также потерей обоняния.
Pro Город Владимир 09:00
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
План состоял из трех этапов, первый из которых предполагал перевозку пассажиров при соблюдении социальной дистанции.
Газета.Ru 09:11
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК вчера в 06:27
Футбол
ФК «Ростов» продолжит участие в чемпионате России с 21 июня
На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон и провести матчи с 21 июня по 22 июля.
Rostov gazeta вчера в 07:34
Общество
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур»
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Сергея Плотникова в хабаровский "Амур", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Газета.Ru 10:00
Здоровье
Свердловские власти планируют восстановить плановые приемы в больницах
Правительство Свердловской области прорабатывает вопрос возвращения к плановым приемам в больницах в качестве ключевого направления дальнейшего ослабления особого режима, введенного из-за коронавируса.
ТАСС 09:19
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Федеральные стимулирующие доплаты медработникам будут рассчитываться из факта работы с пациентами с коронавирусом, без привязки ко времени, сообщается на сайте правительства РФ в субботу.
РИА Новости 09:47
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
Авто
Автомобили Skoda подешевели на 300 тысяч рублей
Чешский автопроизводитель марки Skoda продолжает радовать российскую аудиторию покупателей не только качественными машинами, но и приятной ценой.
Лезги газет 14 мая в 02:39
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек
Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM вчера в 03:50
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Экономика
Российские авиакомпании получат только часть обещанной властями помощи
Российские авиакомпании смогут пока рассчитывать только на 70% от выделенной на поддержку отрасли компенсации.
Секрет фирмы 08:21
Происшествия
Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт
Вести.Ru 08:26
Футбол
Слуцкий возмущён тем, как «Локомотив» расстался с Сёминым
Рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на решение руководства столичного «Локомотива» не продлевать трудовое соглашение с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Евро-футбол.ру 08:22