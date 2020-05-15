Энергетика
BFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
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Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
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Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
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Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
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Голкипер Лассинантти подписал контракт с «Сочи»
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Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
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МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
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Киев перешел на новый уровень имитации процесса урегулирования конфликта на Донбассе, заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник 17 мая, сообщает РИА Новости.
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В Свердловской области зарегистрировано 160 новых случаев коронавируса
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Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
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