Энергетика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
Читать в источнике
Комментировать2,4K

Подробнее о событии

Истёк долгосрочный контракт транзита газа из России по ямальской трубе через Польшу

Life.ru04:14

Долгосрочный контракт на транзит газа из России по польскому участку ямальской трубы истек

ТАСС02:02

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ru15 мая в 11:23

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по трубопроводу «Ямал»

Газета.Ruвчера в 06:06

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РИА Новости15 мая в 16:46

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

РБК15 мая в 13:21

Договор на транзит российского газа через территорию Польши закончился

Эхо Москвы01:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 06:04, Ашберн

Комментарии

Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
188
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
3
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
460
Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
20
Политика

Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета вчера в 19:49
76
Общество

В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 03:53
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
924
Общество

Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
6
Шоу-бизнес

Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом

ФАН вчера в 13:47
8
Общество

Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
91
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,7K
Армия и оружие

«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт

Южный Федеральный 15 мая в 21:03
13
Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 15 мая в 06:25
170
Футбол

Чемпионат России возобновится 21 июня

Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru 15 мая в 06:41
63
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
8
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
813
Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97

Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
425
Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 02:44
34
Происшествия

Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия вчера в 09:24
62
Хоккей

Голкипер Лассинантти подписал контракт с «Сочи»

Голкипер «Лулео» Йоэль Лассинантти подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.
Чемпионат вчера в 05:38
Общество

В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
6
Политика

«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России

Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН 15 мая в 07:57
7
Фигурное катание

Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Газета.Ru 02:37
3
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
697
Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru вчера в 03:16
30
Общество

Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
236
Общество

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
114
Политика

Представитель ЛНР: Киев увлеченно имитирует переговоры об урегулировании

Киев перешел на новый уровень имитации процесса урегулирования конфликта на Донбассе, заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник 17 мая, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 05:05
Общество

В Свердловской области зарегистрировано 160 новых случаев коронавируса

За прошлые сутки на Среднем Урале выявили 160 новые случаев заражения коронавирусной инфекции.
ФедералПресс 03:38
41
Авто

Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks

Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное