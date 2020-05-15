Энергетика
BFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
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Истекает срок 25-летнего соглашения на транзит газа между Россией и Польшей
Коммерсантъ15 мая в 14:45
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Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1
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Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Новый Ford Explorer появился в Европе
Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.
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Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
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Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
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Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей
Проверка выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными, началась в Краснодарском крае после того, как работники скорой медицинской помощи опубликовали в соцсетях видеообращение о нарушении их трудовых прав.
РБК вчера в 08:49
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Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 15 мая в 14:36
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Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC
Оверим победил 36-летнего Харриса техническим нокаутом во втором раунде встречи. 17 мая Овериму исполнилось 40 лет.
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Наташа Королева рассказала о состоянии Заворотнюк. По ее словам, соседка Настя идет уже на поправку.
Невские Новости вчера в 22:01
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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
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Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют право.
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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В Омске полиция заблокировала общежитие из-за коронавируса
Как пишет портал NGS55.RU, еще 28 апреля в общежитие из Москвы вернулся мужчина, у которого якобы диагностировали коронавирус.
RuNews24.ru 02:35
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В больницу №15 имени Филатова за сутки поступили 153 пациента
За сутки в столичную больницу №15 имени Филатова поступили 153 пациентов.
Агентство Москва вчера в 06:59
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Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут
Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса.
НГС55 00:00
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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
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Наука
Ученые рассказали о своих неудачах
Общепринятый образ ученого, на самом деле, весьма далек от реальности, и мало кто задумывается о том, что за каждым открытием кроется не только большой труд, но и множество предшествующих успеху неудач.
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Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко
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Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
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ТАСС 15 мая в 16:45
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Татьяна Тарасова ответила на обвинения Ирины Родниной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на недавние обвинения со стороны трехкратной олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной.
Вечерняя Москва вчера в 12:46