Энергетика
BFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
Читать в источнике
Оценить2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Комментарии
Общество
СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске
Напомним, в Иркутске сотрудники скорой помощи записали видео, на котором жалуются на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом.
Европейско-Азиатские новости 06:16
Общество
Италия намерена открыть границы 3 июня
Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
Общество
Власти Греции открыли более 500 пляжей из-за рекордной жары
Более 500 организованных пляжей Греции возобновляют работу на фоне 40-градусной жары, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты страны.
iReactor 12:44
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Политика
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
Футбол
Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»
Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
ProstoProSport 07:39
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям
Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН 11:01
Политика
Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины
РИА Новости 12:31
Происшествия
Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия 09:24
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru 13:27
Футбол
Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО
За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru вчера в 15:29
Общество
Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса
Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.
ТАСС 11:49
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Армия и оружие
Стрелков оценил вероятность отказа Украины от Донбасса из-за пандемии
Украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, несмотря на экономически кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Pravda.Ru 05:08
Политика
Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Gazeta.SPb вчера в 08:28
Происшествия
Горевшая в Петербурге больница купила немецкие ИВЛ по плану
Global look Press Закупка петербургской больницей Святого Георгия, которая ранее горела, партии аппаратов ИВЛ немецкого производства носила плановый характер.
РЕН ТВ 13:24
Шоу-бизнес
Петр Чернышев сообщил, что у Анастасии Заворотнюк началась ремиссия
Как сообщает Петр Чумаков, от Петра Чернышева он узнал, что у Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому семья пока не торопится с новыми радикальными способами лечения.
Bimru.ru вчера в 06:05
Футбол
«Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" разгромили "Шальке" в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости 11:33
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие
Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города
Баранец полагает, что после подачи команды на «Посейдон» должен произойти ядерный взрыв, в результате которого «возникнет не только гигантская водная воронка, но также начнется такое страшное цунами, которое будет смывать своим могучим телом все, что попадается на его пути: корабли, авианосцы и города».
Lenta.ru 08:59
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Автоспорт
Фернандо Алонсо ведет переговоры с Renault
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу 1 в качестве гонщика Renault.
Autosport.com.ru 14 мая в 03:20