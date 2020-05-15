Энергетика
BFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Комментарии
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ 14 мая в 11:01
Музыка
Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран
Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
Интерфакс вчера в 17:14
Спорт
Обвинение тренера в изнасиловании, разводы и продажа олимпийских медалей. Скандалы Ольги Корбут
StarHit.ru 02:00
Здоровье
В Кировской области медики получили стимулирующие выплаты
«Для осуществления выплат стимулирующего характера сотрудникам медицинских учреждений, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 в апреле Кировской области выделено 51,5 млн рублей, в мае — 122,3 млн», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 14 мая в 12:41
Космос
НАСА перенесло начало программы освоения Луны
Реализация первого этапа американской программы Artemis по освоению Луны будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками, возникшими при создании ракеты-носителя SLS из-за распространения коронавируса, заявил помощник заместителя директора НАСА Том Уитмайер.
Взгляд.ру вчера в 05:24
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Происшествия
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом
Российская газета 05:27
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Актриса «Уральских пельменей» назвала идиотизмом маски на улице
Актриса "Уральских пельменей" Илана Юрьева высказалась по поводу требования носить маски при нахождении вне дома.
Московский Комсомолец 06:11
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Общество
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
Происшествия
Организатора геноцида в Руанде поймали во Франции
Подозреваемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен Фелисьен Кабуга был задержан сегодня, 16 мая, во Франции.
Русская Планета 07:08
Общество
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
Транспорт
С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда
Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
Общество
Путин утвердил новые поручения правительству
По результатам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое прошло в режиме видеоконференции, Владимир Путин сделал ряд поручений.
Право.ру 04:28
Футбол
Появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/2021
Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы мадридского «Реала» на сезон-2020/2021.
Чемпионат 06:48
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14