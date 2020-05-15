Энергетика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
Читать в источнике
Комментировать2K

Подробнее о событии

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по трубопроводу «Ямал»

Газета.Ru06:06

«Поставки газа через Польшу будут продолжаться»: Газпром рассказал о разорванном Варшавой транзитном договоре

Комсомольская правда05:23

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ruвчера в 11:23

Истекает срок 25-летнего соглашения на транзит газа между Россией и Польшей

Коммерсантъвчера в 14:45

Польша отказалась от транзита газа из ЯНАО

URA.Ruвчера в 14:40

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

РБКвчера в 13:21

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РИА Новостивчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:13, Ашберн

Комментарии

Общество

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок

Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
33
Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
988
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
1
Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
20
Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
112
Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
1
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Политика

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
74
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
3,5K
Происшествия

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ 14 мая в 11:01
334
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
926
Музыка

Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
Интерфакс вчера в 17:14
16
Спорт

Обвинение тренера в изнасиловании, разводы и продажа олимпийских медалей. Скандалы Ольги Корбут

StarHit.ru 02:00
Здоровье

В Кировской области медики получили стимулирующие выплаты

«Для осуществления выплат стимулирующего характера сотрудникам медицинских учреждений, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 в апреле Кировской области выделено 51,5 млн рублей, в мае — 122,3 млн», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 14 мая в 12:41
1
Космос

НАСА перенесло начало программы освоения Луны

Реализация первого этапа американской программы Artemis по освоению Луны будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками, возникшими при создании ракеты-носителя SLS из-за распространения коронавируса, заявил помощник заместителя директора НАСА Том Уитмайер.
Взгляд.ру вчера в 05:24
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
545
Происшествия

В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом

Российская газета 05:27
22
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
329
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
1,1K
Шоу-бизнес

Актриса «Уральских пельменей» назвала идиотизмом маски на улице

Актриса "Уральских пельменей" Илана Юрьева высказалась по поводу требования носить маски при нахождении вне дома.
Московский Комсомолец 06:11
1
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
31
Общество

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
322
Происшествия

Организатора геноцида в Руанде поймали во Франции

Подозреваемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен Фелисьен Кабуга был задержан сегодня, 16 мая, во Франции.
Русская Планета 07:08
Общество

В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус

В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
13
Транспорт

С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда

Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
32
Общество

Путин утвердил новые поручения правительству

По результатам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое прошло в режиме видеоконференции, Владимир Путин сделал ряд поручений.
Право.ру 04:28
6
Футбол

Появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/2021

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы мадридского «Реала» на сезон-2020/2021.
Чемпионат 06:48
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
823
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное