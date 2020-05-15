Энергетика
BFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
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Комментарии
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Ранее СМИ сообщили, что священник находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ.
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Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих выразил надежду на возобновление международного авиасообщения летом.
РБК 08:29
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Piter.tv 08:39
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Компания Toyota начала продажи абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander во второй половине апреля.
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В Call of Duty: Warzone добавили двухфакторную проверку
В официальном аккаунте в социальной сети Твиттер разработчики Call of Duty: Warzone сообщили, что последнее обновление принесет также двухфакторную проверку при входе в аккаунт.
Vevby.ru 14 мая в 08:49
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Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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Спорт
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Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса в возрасте 44 лет.
RT на русском 07:02
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
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Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Россию могут ожидать несколько волн заболеваемости COVID-19, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 08:07
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 14 мая в 15:31
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 14 мая в 12:46
Здоровье
В Уфе отделение больницы №21 закрыли на карантин
Остальная часть больницы работает в обычном режиме. Напомним, ранее больница №21 уже закрывалась на карантин.
ProUfu.ru 07:15
Происшествия
Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело
Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело.
REGNUM вчера в 14:47
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления.
Газета.Ru 08:38
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
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Игромания стала партнёром фестиваля Steam Indie Celebration
Игромания.ру 13 мая в 08:00
Армия и оружие
Три группы российских военных вернулись в Россию из Сербии
Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.
ТАСС 06:12
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Политика
Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности
Правительство Испании запросит конгресс депутатов о продлении режима повышенной готовности еще на месяц, то есть примерно до конца июня, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 08:13
Хоккей
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Общество
В Севастополе отменили режим самоизоляции
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Поселок Ягодное в Магаданской области закрыт на карантин
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
MagadanMedia.ru 05:22
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
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Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
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