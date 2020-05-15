Энергетика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, продлевать его не будут. Об этом заявил Reuters пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он отметил, что «поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться».
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«Поставки газа через Польшу будут продолжаться»: Газпром рассказал о разорванном Варшавой транзитном договоре

Комсомольская правда05:23

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по трубопроводу «Ямал - Европа»

Российская газетавчера в 17:22

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

РБКвчера в 13:21

Истекает срок 25-летнего соглашения на транзит газа между Россией и Польшей

Коммерсантъвчера в 14:45

Польша отказалась от транзита газа из ЯНАО

URA.Ruвчера в 14:40

«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РИА Новостивчера в 16:46

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ruвчера в 11:23
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Комментарии

Общество

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RT на русском вчера в 03:23
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На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant

В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
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Общество

Самолёт, которым предположительно пользуется Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию

Самолёт, которым предположительно пользуется глава ВЭБ и бывшей вице-премьер Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию.
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МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Политика

Посол России в Лондоне раскритиковал FT за освещение пандемии в России

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Коммерсантъ 04:42
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
Футбол

«Ливерпуль» готов купить защитника «Реал Сосьедада» за 45 млн евро

Руководство мерсисайдского клуба готово выделить на приобретение Льоренте 45 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.
Евро-футбол.ру 03:39
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Авто

Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей

На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 09:15
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Общество

Оценили вероятность заражения коронавирусом на улице

Специалисты оценили вероятность заражения коронавирусом на улице.
Evo-rus.com 04:53
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Футбол

В Италии допустили завершение сезона Серии А в формате плей-офф

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предположил, что сезон Серии А может завершиться в формате плей-офф.
RT на русском 03:58
Общество

МВД назвало штрафы за отказ от теста на коронавирус

Штрафы будут накладываться, если россиянин приехал из-за границы, но не сообщил об этом госорганам и не предоставил фактический адрес проживания, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
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Путешествия

В России начали аннулировать июньские туры за границу

Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

В Тульской области выявили 101 новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:25
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Общество

В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом

Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
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Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Происшествия

В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест

Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо.
REGNUM вчера в 16:18
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Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

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АиФ Дагестан вчера в 09:46
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Экономика

Потребительское кредитование в России пережило шок

В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
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Общество

Во Франции ожидают появления вакцины от SARS-CoV-2 через полтора года

«Сотрудники лабораторий и ученые говорят нам, что быстрый темп, который мы видели в клинических испытаниях, позволяет нам надеяться на то, что у нас будет вакцина в перспективе 18 месяцев», — заявил министр.
REGNUM 05:26
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
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Космос

НАСА заказывает еще 18 двигателей для своей космической ракеты

AstroNews.ru 13 мая в 16:07
Общество

За сутки в России выявили 9,2 тысячи новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели каких-либо симптомов заболевания.
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Общество

В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня

Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 23:15
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Происшествия

Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении

Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM вчера в 04:25
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Происшествия

Пилот вертолета, на котором разбился Коби Брайант, был трезв

Московский Комсомолец вчера в 23:09
Космос

Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд

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V-kosmose.com 01:52
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