«Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться», — сообщил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал — Европа был заключен еще в 1990-х годах.

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

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