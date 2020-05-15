Энергетика
РБК«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
«Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться», — сообщил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал — Европа был заключен еще в 1990-х годах.
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Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
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Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда в Гааге по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.
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ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru 13:05
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В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
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В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
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У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
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В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
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В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
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NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
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