Энергетика

РБКРБК«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

«Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться», — сообщил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал — Европа был заключен еще в 1990-х годах.
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«Газпром» прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РИА Новости16:46

Польша и Россия не будут продлевать 25-летний контракт на транзит газа

Эхо Москвы15:31

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

Газета.Ru14:33

Польша отказалась от транзита газа из ЯНАО

URA.Ru14:40

Истекает срок 25-летнего соглашения на транзит газа между Россией и Польшей

Коммерсантъ14:45

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

РБК13:21

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

Lenta.ru11:23
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