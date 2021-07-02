«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»
Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу стал способом подчеркнуть, что компания ожидает начала эксплуатации «Северного потока-2», пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.В источнике
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