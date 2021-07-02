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«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»

Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу стал способом подчеркнуть, что компания ожидает начала эксплуатации «Северного потока-2», пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.В источнике

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«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»

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Дан прогноз по курсу доллара до конца лета

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