«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»
Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу стал способом подчеркнуть, что компания ожидает начала эксплуатации «Северного потока-2», пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.В источнике
Аналитики выяснили, как «Газпром» может ускорить запуск «Северного потока — 2»
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