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«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»

Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу стал способом подчеркнуть, что компания ожидает начала эксплуатации «Северного потока-2», пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.В источнике

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Газпром нашел способ ускорить запуск «Северного потока — 2»

ИА Красная Веснавчера в 12:09

«Полная победа»: В «Газпроме» нашли способ ускорить запуск «Северного потока - 2» - аналитики

Царьградвчера в 12:03

Аналитики выяснили, как «Газпром» может ускорить запуск «Северного потока — 2»

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Озвучен подход «Газпрома», который позволит быстрее ввести в эксплуатацию «СП-2»

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«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока — 2»

Общественная служба новостейвчера в 10:40

«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 10:17

На Украине «раскусили» план Путина по принуждению ЕС к запуску «Северного потока – 2»

Новый Деньвчера в 09:35
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Комитет Конгресса США одобрил поправку против отказа от санкций в отношении Nord Stream 2

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США в четверг одобрил поправку, которая должна аннулировать решение американской администрации об отказе от санкций в отношении трубопровода "Северный поток - 2". Трансляция голосования велась на сайте комитета.
ТАСС1 июля в 15:15

Звезда «Сватов» Добронравов снимется у Дружининой в «Гардемаринах 1787. Война»

Во время представления нового участника команды Светлана Дружинина добавила, что она лично попросила его сняться в фильме, а Добронравов, в свою очередь, ответил, что «святой он отказать не мог».
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