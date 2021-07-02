Lenta.ru«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу стал способом подчеркнуть, что компания ожидает начала эксплуатации «Северного потока-2», пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.Lenta.ruРеализуй "Северный поток-2", радуйся высоким ценам.Lenta.ruСейчас спотовая стоимость голубого топлива в Европе растет, а подземные хранилища газа постепенно опустошаются и медленно заполняются.ФАНЭкспорт в континентальную Европу в 2021 году упал примерно на одну пятую, несмотря на резкий рост спроса.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиЦарьградНовый ДеньФАНЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняПодробнее о событииАналитики выяснили, как «Газпром» может ускорить запуск «Северного потока — 2»Экономика сегодня11:52«Полная победа»: В «Газпроме» нашли способ ускорить запуск «Северного потока - 2» - аналитикиЦарьград12:03Озвучен подход «Газпрома», который позволит быстрее ввести в эксплуатацию «СП-2»ФАН11:59Газпром нашел способ ускорить запуск «Северного потока — 2»ИА Красная Весна12:09«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока — 2»Общественная служба новостей10:40«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»Lenta.ru10:17На Украине «раскусили» план Путина по принуждению ЕС к запуску «Северного потока – 2»Новый День09:35Показать все источникиОценить5Поделиться