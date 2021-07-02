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Экономика

«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»

Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу стал способом подчеркнуть, что компания ожидает начала эксплуатации «Северного потока-2», пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.
Lenta.ru
Реализуй "Северный поток-2", радуйся высоким ценам.
Lenta.ru
Сейчас спотовая стоимость голубого топлива в Европе растет, а подземные хранилища газа постепенно опустошаются и медленно заполняются.
ФАН
Экспорт в континентальную Европу в 2021 году упал примерно на одну пятую, несмотря на резкий рост спроса.
Lenta.ru

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Аналитики выяснили, как «Газпром» может ускорить запуск «Северного потока — 2»

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