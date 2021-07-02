Власти Кубани отменили ПЦР для детей до 14 лет включительно

Ранее власти разрешили приезжать на курорты Кубани не только тем, кто привит или имеет ПЦР-тест, но и тем, кто переболел коронавирусом и выздоровел не позднее чем за полгода до начала поездки.