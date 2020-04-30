«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.

с чего всё началось

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа. По оценкам компании, падение составит 16,4 процента.

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

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