Коронавирус
Lenta.ru«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ
Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа. По оценкам компании, падение составит 16,4 процента.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.РБКвчера в 13:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса
Evo-rus.comвчера в 18:12
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Авто
Отложен дебют электрического Hummer
Новые автомобили 06:00
Кино
Мультсериал про Лунтика покажут жителям США и Канады
NewInform 05:28
Общество
В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции
Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:13
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением продлил все запреты и ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, до 12 мая.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03:39
Единоборства
Дана Уайт не уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится в этом году
Президент UFC Дана Уайт не очень уверен, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон проведут бой в этом году.
Спорт-Экспресс вчера в 20:19
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Павел Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег
Основатель Telegram Павел Дуров предложил инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) план возврата денег, поскольку до 30 апреля из-за судебной тяжбы в США компания не выпустила криптовалюту Gram.
Телеканал RTVI 02:52
Происшествия
В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»
Газета.Ru вчера в 05:24
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Общество
Песков заявил, что пока рано выходить на улицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
Общество
Открытие Главного храма Вооруженных сил России перенесено
Открытие Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» переносится из-за коронавируса, сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).
Взгляд.ру 05:42
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции
Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле.
Российская газета 06:30
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 28 апреля в 22:15
Космос
VLT сфотографировал 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд
Группа исследователей под руководством Жака Клюски (Jacques Kluska) из Лёвенского католического университета в Бельгии с помощью инструмента Precision Integrated-Optics Near-infrared Imaging ExpeRiment (PIONIER), установленного на комплексе телескопов Very Large Telescope, сделала снимки протопланетных дисков вокруг 15 звезд в инфракрасном диапазоне.
N+1 06:14
Общество
Пассажиров московского метро могут обязать носить маски
Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
Здоровье
Работники РКБ в Уфе записали видеообращение к Владимиру Путину
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49