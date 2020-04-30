Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа. По оценкам компании, падение составит 16,4 процента.
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с чего всё началось

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
РБКвчера в 13:43

Подробнее о событии

В «Газпроме» признали риск резкого падения выручки

Росбалт04:17

Россия потеряет деньги от продажи газа

Утро.ru05:48

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Lenta.ru04:35

«Газпром» ожидает падения спроса на газ более чем на 16%

Финансовая газета06:15

Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса

Evo-rus.comвчера в 18:12

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

РБКвчера в 13:43
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Авто

Отложен дебют электрического Hummer

Новые автомобили 06:00
Кино

Мультсериал про Лунтика покажут жителям США и Канады

NewInform 05:28
Общество

В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции

Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
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Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
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Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,3K
Экономика

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:13
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
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Общество

В Петербурге ввели масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением продлил все запреты и ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, до 12 мая.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03:39
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Единоборства

Дана Уайт не уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится в этом году

Президент UFC Дана Уайт не очень уверен, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон проведут бой в этом году.
Спорт-Экспресс вчера в 20:19
6
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
1K
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,8K
Общество

Павел Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег

Основатель Telegram Павел Дуров предложил инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) план возврата денег, поскольку до 30 апреля из-за судебной тяжбы в США компания не выпустила криптовалюту Gram.
Телеканал RTVI 02:52
2
Происшествия

В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»

Газета.Ru вчера в 05:24
3K
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
6
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
26
Общество

Песков заявил, что пока рано выходить на улицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
26
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Общество

Открытие Главного храма Вооруженных сил России перенесено

Открытие Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» переносится из-за коронавируса, сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).
Взгляд.ру 05:42
1
Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
79
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
686
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Политика

В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции

Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле.
Российская газета 06:30
19
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 28 апреля в 22:15
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Космос

VLT сфотографировал 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд

Группа исследователей под руководством Жака Клюски (Jacques Kluska) из Лёвенского католического университета в Бельгии с помощью инструмента Precision Integrated-Optics Near-infrared Imaging ExpeRiment (PIONIER), установленного на комплексе телескопов Very Large Telescope, сделала снимки протопланетных дисков вокруг 15 звезд в инфракрасном диапазоне.
N+1 06:14
Общество

Пассажиров московского метро могут обязать носить маски

Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
6
Здоровье

Работники РКБ в Уфе записали видеообращение к Владимиру Путину

Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49
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