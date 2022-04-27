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«Газпром» приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNIG

"Газпром" сообщил
, что полностью прекратил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях.
Радио Sputnik
Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чём контрагенты были своевременно проинформированы, — говорится в сообщении.
News.ru
В начале февраля польская сторона сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в Польшу.
РБК
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о порядке проведения платежей за поставки природного газа из России в «недружественные страны».
Нефтегазовая вертикаль

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