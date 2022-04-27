РИА Новости«Газпром» приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNIG"Газпром" сообщил, что полностью прекратил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях.Радио SputnikПлатежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чём контрагенты были своевременно проинформированы, — говорится в сообщении.News.ruВ начале февраля польская сторона сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в Польшу.РБКПрезидент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о порядке проведения платежей за поставки природного газа из России в «недружественные страны».Нефтегазовая вертикальЧитать далееСвернутьНТВНТВМИР 24Daily MoscowТВ ЦентрДума ТВReadovka NewsYakutiaMedia.ruВечерняя МоскваKazanfirst.ruКапитал страныФорпост Северо-ЗападREGNUMТелеканал 360°ГЛАС.RUРБКPravda.RuПрофильMAXIM OnlineПодробнее о событии«Газпром»: Поставки газа в Болгарию и Польшу были остановлены в связи с неоплатой в рубляхT24вчера в 02:07Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газРИА Новости01:00«Газпром» приостановил поставки топлива в Польшу и БолгариюRT на русскомвчера в 07:47Минэнерго Болгарии подтвердило прекращение поставок газа «Газпромом»ТАССвчера в 06:46«Газпром» прекратил поставки «Булгаргазу»ИА Красная Весна02:13«Газпром» приостановил поставки газа в Польшу и БолгариюРБКвчера в 02:48Россия приостановила поставки газа Болгарии и ПольшеВзгляд.рувчера в 02:29Показать ещёОценить7KПоделиться