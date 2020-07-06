Энергетика
Lenta.ru«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Многолетний контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его, сославшись на невыгодные условия. После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
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«Газпром» приостановил поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа»
Rambler News Serviceвчера в 03:16
Газопровод «Ямал-Европа» остановлен до субботы на техобслуживание, но транзит через Украину не растет
Интерфакс - Россиявчера в 01:49
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Футбол
«С какой ты планеты!?» В ворота «Севильи» встал нападающий и отбил удар… вратаря «Эйбара»!
«Севилья» борется за место в Лиге чемпионов, «Эйбар» — за выживание, и, несмотря на все попытки последних (8-15 по ударам!), на 56-й минуте Окампос замкнул подачу Наваса и забил.
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Политика
Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ для граждан РФ
Москва, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM Рассуждения о возможном включении России в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы, пока преждевременны.
REGNUM 06:10
Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
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Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом
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Российская газета 04:08
Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04:15
Политика
Песков: Москва ответит на санкции Лондона
Москва, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам.
REGNUM 06:02
Общество
Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области
В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Общество
Ограничения в Архангельске продлены до 14 июля
Сегодня ВрИО губернатор Архангельской области Александр Цыбульский внес изменения в Указ об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса в регионе.
Rusnord 05:44
Политика
Торговая война Китая с США озолотит Россию
Торговая война США и КНР показала, что мало быть бизнес-партнером, при заключении контрактов необходимо учитывать политику, подчеркнули российские и китайские эксперты в совместном докладе.
Утро.ru 03:41
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Политика
Госдума призовет Турцию не допустить превращения Святой Софии в мечеть
Депутаты Госдумы намерены 7 июля обратиться к коллегам из турецкого парламента с призывом предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Коммерсантъ вчера в 15:13
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
Происшествия
Склад с автомобилями горит на площади 750 кв. м на западе Москвы
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ТАСС 05:12
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Общество
Песков ответил на сообщения о росте числа россиян с низким доходом
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что количество россиян, которые получают менее 15 тысяч рублей в месяц, возросло в июне до 44,6 процента.
РЕН ТВ 05:41
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Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Здоровье
За сутки в Самарской области коронавирус выявлен у 102 человек
По информации оперштаба Самарской области на вторник, 7 июля, за последние сутки еще у 102 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:27
Футбол
Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»
Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02