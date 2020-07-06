Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

Многолетний контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его, сославшись на невыгодные условия. После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
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