Энергетика
Lenta.ru«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Многолетний контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его, сославшись на невыгодные условия. После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Читать в источнике
Оценить119
Подробнее о событии
Показать все источники
Газопровод «Ямал-Европа» остановлен до субботы на техобслуживание, но транзит через Украину не растет
Интерфакс - Россиявчера в 01:49
«Газпром» приостановил поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа»
Rambler News Serviceвчера в 03:16
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Политика
На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками
Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
Взгляд.ру 02:58
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Здоровье
В Кировской области подтверждены 45 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки из госпиталей выписали 56 человек. Общее число выздоровевших достигло 2 857.
Свойкировский.рф 04:25
Религия
Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию
Областная газета вчера в 06:01
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Киберспорт
В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
3DNews вчера в 01:45
Авто
Land Rover начал предлагать автомобили по подписке в России
Evo-rus.com 04:14
Шоу-бизнес
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
Общество
США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов
Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией.
News.ru вчера в 23:25
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболели 789 человек, выздоровели – 578.
Вести.Севастополь 03:08
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала запрет послам и постоянным представителям России за рубежом иметь двойное гражданство.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета вчера в 15:12
Общество
Число погибших от коронавируса превысило 540 тысяч
Напомним, в России за предыдущие сутки было зафиксировано 6611 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
Свободная Пресса 03:25
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Футбол
Игроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Ростовом»
Футбольный клуб "Уфа" прошел тестирование на коронавирус перед матчем чемпионата России против "Ростова", все результаты отрицательные.
РИА Новости 04:10
Наука
В итальянских Альпах порозовел снег из-за водорослей из Гренландии
Итальянские ученые проводят исследования розового снега в Альпах. Такое явление вызвано водорослями Ancylonema nordenskioeldii.
МИР 24 вчера в 09:26
Политика
Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Политика
Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами
Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Известия 04:05