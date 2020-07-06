Многолетний контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его, сославшись на невыгодные условия. После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.

Политика На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников. 6

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