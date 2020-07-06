Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

Многолетний контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его, сославшись на невыгодные условия. После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

«Газпром» взял Польшу на год

Коммерсантъвчера в 11:14

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

Национальная служба новостейвчера в 09:00

Газопровод «Ямал-Европа» остановлен до субботы на техобслуживание, но транзит через Украину не растет

Интерфакс - Россиявчера в 01:49

Мощности польского участка газопровода «Ямал - Европа» забронированы почти полностью

ТАССвчера в 07:19

Мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» на газовый год забронированы на 89%

ПРАЙМвчера в 07:44

«Газпром» приостановил поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа»

Rambler News Serviceвчера в 03:16

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

Lenta.ruвчера в 08:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Газета.Ru 04:15
20
Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
583
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия вчера в 20:14
1,8K
Политика

На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками

Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
Взгляд.ру 02:58
6
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
144
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 05 июля в 09:13
36
Здоровье

В Кировской области подтверждены 45 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки из госпиталей выписали 56 человек. Общее число выздоровевших достигло 2 857.
Свойкировский.рф 04:25
15
Религия

Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию

Областная газета вчера в 06:01
138
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
735
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
140
Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

Live24 01:01
17
Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews вчера в 01:45
9
Авто

Land Rover начал предлагать автомобили по подписке в России

Evo-rus.com 04:14
3
Шоу-бизнес

Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
21
Общество

США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов

Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией.
News.ru вчера в 23:25
7
Футбол

Милонов отреагировал на видео с Дзюбой и Азмуном в раздевалке «Зенита»

CT news 01:35
1
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
411
Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
6
Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
2K
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
562
Общество

В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса

Всего в Крыму коронавирусом заболели 789 человек, выздоровели – 578.
Вести.Севастополь 03:08
90
Политика

В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала запрет послам и постоянным представителям России за рубежом иметь двойное гражданство.
Газета.Ru 03:53
27
Происшествия

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета вчера в 15:12
9
Общество

Число погибших от коронавируса превысило 540 тысяч

Напомним, в России за предыдущие сутки было зафиксировано 6611 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
Свободная Пресса 03:25
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
22
Футбол

Игроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Ростовом»

Футбольный клуб "Уфа" прошел тестирование на коронавирус перед матчем чемпионата России против "Ростова", все результаты отрицательные.
РИА Новости 04:10
Наука

В итальянских Альпах порозовел снег из-за водорослей из Гренландии

Итальянские ученые проводят исследования розового снега в Альпах. Такое явление вызвано водорослями Ancylonema nordenskioeldii.
МИР 24 вчера в 09:26
7
Политика

Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
2
Политика

Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами

Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Известия 04:05
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное