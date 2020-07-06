Энергетика
Lenta.ru«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Многолетний контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его, сославшись на невыгодные условия. После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» приостановил поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа»
Rambler News Serviceвчера в 03:16
Газопровод «Ямал-Европа» остановлен до субботы на техобслуживание, но транзит через Украину не растет
Интерфакс - Россиявчера в 01:49
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» со стороны России
Командующий Объединенных сил ВС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в эфире телеканала ICTV о том, что Вооруженные силы Украины не видят «угрозы вторжения» от России, передает RT.
Shraibikus News 02:41
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 05 июля в 02:52
Наука
ДНК, влияющее на коронавирус, человек получил от неандертальцев
Специалисты провели исследование, в ходе которого нашли подтверждение тому, что человек унаследовал ДНК, увеличивающий риск заболевания КОВИД-19, от неандертальцев 60 тысяч лет назад.
Evo-rus.com 01:34
Политика
Патрушев назвал создателей движения «Талибан» в Афганистане
Россия никогда не сотрудничала с талибами в Афганистане, поскольку у истоков этого движения стояли США.
Pravda.Ru 03:40
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов
Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива".
Вести.Ru 04:34
Гаджеты
Для любителей видеокарт Sapphire. Представлен адаптер Pulse RX 5600 BE
Ассортимент компании Sapphire пополнила видеокарта Pulse RX 5600 BE. Это несколько упрощённая версия обычной модели Pulse RX 5600.
iXBT.com 02:32
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Единоборства
Макгрегор эмоционально ответил на слова о бое с Хабибом и удалил твит
ImagePressAgency / face to face Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на слова американца Дастина Порье о возможном реванше с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
РЕН ТВ 03:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
Pravda.Ru 04:04
Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
RT на русском вчера в 20:59
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Общество
Президент Бразилии сообщил о своих симптомах коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару подозревает, что может быть заражен коронавирусной инфекцией.
Городовой 03:58
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Культура
Новый облик цирка
У здания саратовского цирка завершен монтаж скульптур, которые должны украсить фасад памятника архитектуры.
Tvsar.ru вчера в 07:38
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
Общество
Стало известно о новых случаях коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусом у 36 человек, выздоровели 103 пациента.
YA62.ru 03:18
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
ToDay News Ufa 02:48
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08