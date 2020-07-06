Энергетика
Lenta.ru«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Многолетний контракт России и Польши по транзиту истек в середине мая. Варшава отказалась продлевать его, сославшись на невыгодные условия. После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
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Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции
Известному актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о смертельной аварии в центре Москвы.
Smolnarod.ru 12:57
Здоровье
Скончался хирург пермской ГКБ № 4 Алексей Сятчихин
Business Class (Пермь) 11:36
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
Спорт
Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства
Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
RT на русском 09:47
Происшествия
Адвокат напал на гособвинителя в здании суда в Ижевске
Адвокат из Ижевска сам стал фигурантом уголовного дела после нападения на гособвинителя — 34-летнему Ленару Исмагилову инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти.
Вести.Ru 10:19
Религия
Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию
Областная газета 06:01
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Политика
В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
Политика
России и США не удалось сблизить позиции по Договору по открытому небу
России и США не удалось сблизить позиции на конференции участников Договора по открытому небу (ДОН), сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Коммерсантъ 12:34
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
РИА Новости 07:43
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
Общество
Жителей Неноксы попросили на два дня оставить свои дома из-за военных
Будет организовано пять автобусов из Неноксы и поселка Сопка.
News29.ru 03:16
Происшествия
Российский самолет-амфибия участвовал в тушении пожара в Турции
РИА Новости 03 июля в 17:49
Энергетика
Цены на бензин в Южной Корее растут шестую неделю подряд
Сеул, 6 июля 2020, 09:30 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении шести недель подряд.
REGNUM 02:30
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Шоу-бизнес
Французская актриса Ева Грин отмечает 40-летний юбилей
Актёрскую карьеру знаменитость начинала в театре, затем состоялся её кинодебют в драме Бернардо Бертолуччи "Мечтатели" Блистательной и успешной голливудской актрисе Еве Грин исполнилось 40 лет.
Inc-news.ru 09:22
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33